चाय के शौकीन लोग ऐसे करें मिलावटी चाय पत्ती की पहचान, काम आएंगे ये टिप्स

Tips to check the purity of tea leaves: अगर आप खुद को टी लवर मानते हैं और दिन की शुरूआत करने से लेकर शाम को दिनभर की थकान उतारने के लिए एक प्याली चाय पर मोहताज रहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, चाय पीने का बहाना ढूंढने वाले लोग भी कई बार चाय पत्ती के असली या नकली होने का पता नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से कई बार मिलावटी चाय पत्ती उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो मिलावटी चाय पत्ती के नुकसान से बचने के लिए ऐसे पता करें असली-नकली चाय पत्ती में फर्क।