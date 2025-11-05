किचन हैक: बिना मेहनत के नारियल का सफेद गूदा निकालने के बेहतरीन ट्रिक्स

नारियल (Coconut) स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कई बार इसका गूदा खोल से निकालना काफी मुश्किल काम लगता है। खासकर जब नारियल का छिलका सख्त हो और गूदा उससे चिपका हुआ हो। ऐसे में अक्सर लोग इसे काटने या तोड़ने में काफी समय लगा देते हैं। लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों से यह काम मिनटों में किया जा सकता है। चाहे आप इसे चटनी, मिठाई या तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, नीचे दिए गए टिप्स आपके काम आएंगे और नारियल का गूदा बिना मेहनत के निकल जाएगा।