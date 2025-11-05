Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाKitchen Hacks Tips to remove coconut from the shell easily
किचन हैक: बिना मेहनत के नारियल का सफेद गूदा निकालने के बेहतरीन ट्रिक्स
संक्षेप: नारियल का गूदा निकालना अगर मुश्किल लगता है तो इन आसान तरीकों से यह काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। आइए जानें कुछ ऐसे असरदार किचन टिप्स जो आपके समय और मेहनत दोनों को बचाएंगे।
Wed, 5 Nov 2025 01:52 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नारियल (Coconut) स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कई बार इसका गूदा खोल से निकालना काफी मुश्किल काम लगता है। खासकर जब नारियल का छिलका सख्त हो और गूदा उससे चिपका हुआ हो। ऐसे में अक्सर लोग इसे काटने या तोड़ने में काफी समय लगा देते हैं। लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों से यह काम मिनटों में किया जा सकता है। चाहे आप इसे चटनी, मिठाई या तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, नीचे दिए गए टिप्स आपके काम आएंगे और नारियल का गूदा बिना मेहनत के निकल जाएगा।
नारियल का गूदा निकालने के लिए आसान टिप्स
- ओवन में हल्का बेक करें- ओवन को लगभग 180°C (350°F) पर प्रीहीट करें। नारियल को 10–15 मिनट तक अंदर रखें। इससे इसका छिलका अपने आप हल्का क्रैक हो जाएगा और गूदा ढीला पड़ जाएगा।
- फ्रीजर में रखें- नारियल को 3–4 घंटे या रातभर फ्रीजर में रख दें। ठंडक से गूदा सिकुड़ जाता है और खोल से अलग हो जाता है।
- हथौड़े या भारी चाकू की मदद लें- नारियल को हाथ में लेकर उसके बीचोंबीच चारों तरफ हल्के से थपथपाएं। धीरे-धीरे यह दो हिस्सों में बंट जाएगा। अब मक्खन चाकू या नारियल स्क्रैपर से गूदा आसानी से निकालें।
- गर्म पानी में भिगोएं- नारियल तोड़ने के बाद उसके टुकड़ों को गर्म पानी में 5–10 मिनट तक डुबोएं। इससे छिलका ढीला पड़ जाता है और गूदा आसानी से अलग हो जाता है।
- पीछे की तरफ थपथपाएं- नारियल के टुकड़े को उल्टा करें और चम्मच या हथौड़े से पीछे की ओर थपथपाएं। इससे अंदर का गूदा ढीला होकर बाहर निकल आएगा।
- नारियल स्क्रैपर या चाकू का प्रयोग करें- स्क्रैपर या मजबूत चाकू को खोल और सफेद हिस्से के बीच लगाएं। हल्का मोड़ते ही गूदा निकल जाएगा।
