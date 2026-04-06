कम तेल में बनेगी खस्ता पूड़ी, मिनटों में कई पूड़ियां बनाने की ये 4 किचन ट्रिक पहले नहीं देखी होगी आपने
पूड़ी हर खास मौके या मेहमानों के लिए घरों में बनती है। लेकिन पूड़ी कई बार खस्ता नहीं होती या फिर तेल ज्यादा सोख लेती हैं, ऐसे में क्या करें? चलिए हम आपको बताते हैं कम तेल में फूली हुई पूड़ियां कैसे बनाएं।
पूड़ियां हर घर में बनाई और खाई जाती हैं, खासतौर पर अगर कोई फंक्शन हो या फिर मेहमानों को खाना खिलाना हो। पूड़ियां फूली हुई, थोड़ी खस्ता और कम तेल में बनी हुई अच्छी लगती है। लेकिन कई बार पूड़ियों में तेल ज्यादा सोख लेता है और फिर उनमें भी तेल का स्वाद आने लगता है। ऐसे में पूड़ी खाने का मजा पूरी किरकिरा हो जाता है। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने खस्ता पूड़ियां और वो भी कम तेल में बनाने का तरीका बता दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाकर पूड़ियां बनाईं। इन हैक्स की मदद से न सिर्फ उनकी पूड़ी गोल-गोल फूल गई बल्कि कम तेल भी लगा। साथ ही कढ़ाही का तेल काला भी नहीं पड़ा। अक्सर पूड़ी बनाते समय कढ़ाही में तेल काला हो जाता है और फिर वो पूड़ी पर भी आ जाता है।
अगर आप भी कम तेल में फूली हुई पूड़ियां बनाना चाहती हैं, तो कुछ नई ट्रिक्स को जरूर सीख लें। पूड़ी बनाने की ये ट्रिक्स आपने शायद ही पहले देखी या सुनी होगी। इन ट्रिक्स से पूड़ी बनाने पर आपकी तारीफ भी खूब होगी। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं पूड़ी बनाने की ये ट्रिक्स।
खस्ता और कम तेल वाली पूड़ियां बनाने की 4 ट्रिक्स-
पहली ट्रिक
अगर आपके पास समय है तो पूड़ियों को बेलकर एक के ऊपर एक करते हुए किसी बर्तन में रखें। फिर फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें निकालकर तेल में तलें। ऐसा करने से तेल कम सोखेगा और पूड़ियां फूल भी जाती है। बस ध्यान रखना है कि आपका आटा कड़ा ही गूंथा हो, मुलायम आटे की पूड़ियां सही से नहीं बन पाती।
दूसरी ट्रिक
अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं और पूड़ियां ज्यादा बनानी है, तो आप आटे में नमक डालकर गूंथ लें। आटे में नमक डालने से उसका ग्लूटेन कम हो जाएगा, तो ये सख्त बना रहेगा। फिर पूड़ियों को बेलकर फ्रिज में रख दें। जैसे ही मेहमान आ जाए बस फ्रिज से निकालकर इन्हें कढ़ाही में तेल डालकर फटाफट तल लें। समय भी कम लगेगा और पूड़ी खस्ता बनेंगी।
तीसरी ट्रिक
कढ़ाही में तेल गर्म करें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। ये ट्रिक वैसे तो पुरानी है लेकिन कम लोग जानते हैं। इस ट्रिक को मैंने खुद भी ट्राई किया है। नमक डालने से पूड़ियों का स्वाद बिल्कुल नहीं बदलेगा लेकिन आपकी पूड़ियां तेल कम सोखेंगी। ऐसा करने से आपकी पूड़ियां कम तेल में बढ़िया बन जाएंगी।
चौथी ट्रिक
अगर कई सारी पूड़ियां एक साथ तलने वाली हैं, तो 2 टूथ पिक कढ़ाही वाले तेल में डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है। तो जब हम कई सारी पूड़ियां एक साथ बनाते हैं, तो अक्सर तेल काला पड़ जाता है। टूथपिक से तेल बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और पूड़ियां भी आराम से बन जाएंगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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