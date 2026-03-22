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न कोई मशीन न झंझट, मिनटों में मलाई से बना लें 1 किलो शुद्ध देसी घी, आपने पहले नहीं देखा होगा ये तरीका

Mar 22, 2026 09:26 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दूध की मलाई से घी निकालने वाला तरीका सालों से चलता आ रहा है। महिलाएं मलाई इकट्ठा करती हैं और फिर उसे घंटों तक जलाते हुए घी निकालती हैं। लेकिन अब ये काम भी आसान हो चुका है। आपको बस बर्फ वाली एक ट्रिक अपनानी है और पूरा घी खुद ही बाहर आ जाएगा।

न कोई मशीन न झंझट, मिनटों में मलाई से बना लें 1 किलो शुद्ध देसी घी, आपने पहले नहीं देखा होगा ये तरीका

मलाई से घी निकालने का तरीका सालों से हर किचन में अपनाया जा रहा है। दूध की मलाई स्टोर की जाती है और फिर उसे पकाकर घी निकाला जाता है। लेकिन इस प्रॉसेस में समय खूब लगता है और मलाई की महक से पूरा घर भर जाता है। कई बार लोग इस महक से परेशान भी होते हैं। ऐसे में अगर आप मलाई से घी निकालती हैं, तो अब एक नया तरीका अपनाकर देखें। इस तरीके में आपको मलाई की बदबू नहीं झेलनी पड़ेगी और घी भी आसानी से कम समय में निकल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का काम आपको करना होगा और फिर शुद्ध-दानेदार देसी घी से आप अपना डिब्बा भर सकेंगी। मास्टर शेफ पूनम देवनानी ने ये ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

जान लें मलाई से घी बनाने की ट्रिक-

मलाई इकट्ठा करें

सबसे पहले आपको 10 दिन तक मलाई स्टोर करनी है। मलाई स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक या स्टील का डिब्बा या कोई बर्तन लें। दूध से गाढ़ी मलाई निकालकर रख लें। इसे आप फ्रिज में स्टोर करें, बाहर खराब हो सकती है और बदबू भी आती है।

मलाई गर्म करें

जब मलाई इकट्ठा हो जाए, तब आप इसे फ्रिज से नॉर्मल होने के लिए बाहर निकालकर रख दें। फिर मलाई को कढ़ाही में डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। मलाई को मेल्ट करते हुए पतला करना होगा, जैसे बिल्कुल दूध। अगर आप फ्रिज से मलाई को पहले ही बाहर निकालकर रख देंगे, तो इसे करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर इस मलाई को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।

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बर्फ वाला ग्लास

पूनम देवनानी की खास ट्रिक ये है कि उन्होंने मलाई से घी बनाने से कुछ घंटों पहले ही पानी से भरा ग्लास फ्रिजर में रख दिया था, उसमें बर्फ अच्छे से जम गई। आपको भी यही करना है और अब उसी बर्फ वाले ग्लास को निकाल लेना है। अब इस ग्लास को मेल्ट की हुई मलाई में साइड में दबाकर रखें। अब ग्लास और मलाई के साथ ही इस कढ़ाही को फ्रिज में 4-5 घंटे या फिर रातभर के लिए छोड़ दें।

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घी निकालकर अलग करें

अगले दिन या कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि मलाई पूरी तरह से जम चुकी है। अब बर्फ वाला ग्लास निकाल लेंगे और उस जगह पर ग्लास का शेप बना होगा। अब उस होल में आपको ठंडा या गुनगुना पानी डालना है। पानी डालें और फिर उसे अलग भगोने में निकालते रहें। इससे मलाई की सफाई हो जाएगी और ये पानी के जरिए निकल जाएगी। 2-4 बार पानी डालकर ऐसा करेंगे फिर आप देखेंगे कि पीला घी रह जाएगा। एक पानी से इसकी भी सफाई कर लें। बस फिर इस घी को अलग बर्तन में निकालकर रख लें और फिर पानी डालकर आटे की तरह गूंथ लें। इसमें जो पानी डाला है, उसे बड़ी छन्नी की मदद से मलाई वाले पानी में ही छा लें। अब सिर्फ घी बचेगा और इसे कढ़ाही में डालकर गर्म करें। बस 5 मिनट तक घी को गर्म करें। आपको शुद्ध, दानेदार घी बना हुआ मिलेगा। इस ट्रिक में आधे घंटे का समय लग सकता है लेकिन इसमें घंटों तक मलाई को जलाना नहीं पड़ेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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