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चुटकीभर नमक और बैंगन की कड़वाहट हो जाएगी गायब, पंकज भदौरिया की ये स्पेशल ट्रिक आप भी जान लें

Mar 26, 2026 01:17 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बैंगन की सब्जी हर घर में बनाई खाई जाती है लेकिन कई बार इसकी कड़वाहट से स्वाद खराब हो जाता है। शेफ पंकज भदौरिया ने बैंगन की कड़वाहट को दूर करने का सिंपल तरीका बताया है। चलिए आपको ये नुस्खा बताते हैं।

चुटकीभर नमक और बैंगन की कड़वाहट हो जाएगी गायब, पंकज भदौरिया की ये स्पेशल ट्रिक आप भी जान लें

बैंगन की सब्जी और भर्ता भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा हैं, जिन्हें लगभग हर घर में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है। इसका स्वाद लाजवाब होता है और यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंगन की सब्जी बनाते समय उसमें हल्की कड़वाहट आ जाती है, जिससे पूरे खाने का स्वाद खराब हो जाता है और खाने का मजा भी नहीं रह जाता। अगर आपके बैंगन में भी कड़वापन लगता है, तो शेफ पंकज भदौरिया ने एक ट्रिक बताई है, कड़वाहट को दूर करने की। साथ ही उन्होंने सही बैंगन खरीदने का तरीका भी बताया है। उनका कहना है कि कई बार लोग बैंगन की पहचान सही से नहीं कर पाते हैं और ये भी वजह हो सकती है उसके कड़वेपन की।

बैंगन की कड़वाहट कैसे दूर करें

सबसे पहले बैंगन को अच्छे से धोकर डलिया में रख लें। अब सभी बैंगन को दो या चार भागों में काट लें। काटते समय ध्यान रखें कि बैंगन अंदर से कीड़े वाला या फिर काला न हो। ऐसे बैंगन अक्सर अंदर से खराब या फिर कड़वे होते हैं। इन्हें पहले ही हटा दें।

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नमक वाला तरीका

शेफ पंकज का कहना है कि आपको नमक लेना है और सभी बैंगन पर लगा देना है। 5-10 मिनट के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। फिर आप देखेंगे कि बैंगन से पानी छूट रहा है। इस पानी को फेंक दें और बैंगन को साफ पानी से धोकर रखें। बैंगन में नमक वाला स्वाद नहीं आएगा और कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। एक तरीका ये भी है कि आप पानी में नमक को घोल लें और इसमें कटे हुए बैंगन को डाल दें। इससे भी कड़वापन दूर हो जाएगा।

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सही पहचान कैसे करें

पंकज भदौरिया ने कम बीज वाले और अच्छे बैंगन खरीदने का आसान तरीका बताया है। उनका कहना है कि आप दो बैंगन को हाथ में लेकर देखिए, जो बैंगन हल्का होगा। उसमें कम बीज होंगे और कड़वा भी नहीं होगा। भारी लगने वाला बैंगन ज्यादा बीज वाला और कड़वा हो सकता है। आप इस तरह से अच्छे बैंगन छांटकर खरीद सकते हैं। फिर आपको कड़वाहट दूर करने के लिए नमक वाला तरीका तो पता ही है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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