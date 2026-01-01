Hindustan Hindi News
किचन हैक्स: कुकर की रबर हो गई ढीली, नहीं बन रहा प्रेशर, बस 10 मिनट वाली इस ट्रिक से हो जाएगी टाइट

संक्षेप:

किचन में कुकर खाना बनाने में काफी मदद करता है। सब्जी, दाल, चावल, नॉन-वेज सबकुछ कुकर में पक सकता है। लेकिन अगर इसकी रबर ढीली हो जाए, तो इसमें प्रेशर नहीं बनता। चलिए आपको बताते हैं कुकर की ढीली रबर को फिर से नई जैसे टाइट कैसे करें।

Jan 01, 2026 04:04 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
किचन में सबसे ज्यादा कुकर का इस्तेमाल होता है। कुकर ने महिलाओं की जिंदगी काफी आसान बना दी है। इसमें फटाफट कोई भी चीज उबल सकती है और पक भी सकती है। अंडा उबालना हो, सब्जी बनानी हो या फिर मीट-मुर्गा पकाना हो, सबकुछ कुकर में जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर कुकर बीमार हो जाए, तो काम थोड़ा मुश्किल लगता है। कुकर की बीमारी के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे उसकी सीटी खराब होना या फिर रबर का ढीली होना। कुकर की रबर ढीली हो जाए, तो प्रेशर नहीं बनता है और ऐसे में खाना नहीं बनेगा। चलिए बताते हैं कुकर की ढीली हुई रबर को फिर से टाइट करने की क्या तरकीब है।

क्यों होती है ढीली

कुकर की रबर ज्यादा गर्मी पाकर या फिर लगातार इस्तेमाल होने से ढीली हो जाती है। अगर एक कुकर के ढक्कर की रबर दूसरे में लगाते हैं, तो भी ये ढीली हो सकती है। रबर में लचीलापन आ जाता है। वैसे तो जिस जगह से रबर ढीली लग रही है, वहां पर आटा चिपकाकर प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन ये तरीका परमानेंट समाधान नहीं है।

कैसे करें टाइट

कुकर के ढक्कन से रबर को निकालकर हल्के गुनगुने पानी में भिगोएं और ब्रश लगाकर इसे साफ करें। इसकी चिकनाई और गंदगी साफ हो जानी चाहिए। फिर फ्रिज से ठंडा पानी निकालें और उसमें इस रबर को डालकर छोड़ दें। आप चाहे तो फ्रिजर में 10 मिनट तक इसे रख सकते हैं। ठंडेपन से रबर फिर से टाइट हो जाएगी और नई जैसे काम करने लगेगी। खाना पकाने के बाद हमेशा कुकर की रबर निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया करें, इससे रबर में कभी लचीलापन नहीं आएगा। अगर ये ऐसी स्थिती में है, जिसमें ठीक नहीं हो रही तब दूसरी रबर खरीद लें। कुकर रिस्की होता है, ऐसे में इसके साथ रिस्क न लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
