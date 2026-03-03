Hindustan Hindi News
Kitchen Hacks: फ्रिज में अदरक को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें?

Mar 03, 2026 07:27 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अदरक जल्दी खराब हो जाता है? अगर आप भी फ्रिज में रखने के कुछ दिनों में फंगल या सड़ा हुआ अदरक फेंक देते हैं, तो यह किचन हैक आपके काम आएगा और अदरक हफ्तों तक ताजा रहेगा।

Kitchen Hacks: फ्रिज में अदरक को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें?

अदरक भारतीय रसोई की सबसे जरूरी सामग्री में से एक है। चाय से लेकर सब्जी और काढ़े तक, बिना अदरक के स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अदरक जल्दी सड़ जाता है, उस पर फंगस आ जाती है या वह नरम होकर खराब हो जाता है।

अदरक जल्दी खराब होने की सबसे बड़ी वजह उसका गलत स्टोरेज तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अदरक हफ्तों तक ताजा, सख्त और इस्तेमाल लायक बना रहे, तो सिर्फ फ्रिज में रखना ही काफी नहीं है। उसे कैसे, किस हालत में और फ्रिज के किस हिस्से में रखा जा रहा है- ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। सही स्टोरेज तरीके से ना सिर्फ अदरक लंबे समय तक फ्रेश रहता है, बल्कि उसका स्वाद और खुशबू भी बनी रहती है।

स्टेप 1: अदरक को धोकर बिल्कुल ना रखें

अदरक को फ्रिज में रखने से पहले धोना सबसे बड़ी गलती है। उसकी त्वचा में फंसी नमी फंगल ग्रोथ को बढ़ावा देती है, जिससे अदरक जल्दी खराब होने लगता है। हमेशा अदरक को बिना छीले और पूरी तरह सूखा ही स्टोर करें। अगर अदरक गीला है, तो पहले उसे हवा में अच्छी तरह सुखा लें।

स्टेप 2: सूखे टिश्यू या पेपर टॉवल में लपेटें

अदरक समय के साथ हल्की नमी छोड़ता है। अगर यह नमी कंटेनर के अंदर जमा हो जाए, तो अदरक चिपचिपा और काला पड़ने लगता है। सूखा टिश्यू या पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और अदरक को खराब होने से बचाता है।

स्टेप 3: एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग का इस्तेमाल करें

खुले में रखा अदरक हवा के संपर्क में आकर सूखने लगता है और उसकी खुशबू व स्वाद कम हो जाता है। एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग ना केवल अदरक को सूखने से बचाता है, बल्कि फ्रिज की दूसरी चीजों की गंध भी उसमें जाने नहीं देता।

स्टेप 4: फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखें

फ्रिज का वेजिटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर अदरक के लिए सबसे सही जगह है। यहां नमी और ठंडक का संतुलन बना रहता है। ज्यादा ठंडी हवा अदरक को सुखा देती है और ज्यादा नमी उसे सड़ा सकती है। क्रिस्पर ड्रॉअर इन दोनों से बचाव करता है।

असरदार किचन हैक: समय-समय पर अदरक को चेक करते रहें और अगर टिश्यू गीला हो जाए तो बदल दें। इस आसान किचन हैक से आपका अदरक कुछ दिनों की बजाय कई हफ्तों तक फ्रेश रहेगा — बिना फंगस, बिना सड़न और बिना किसी बर्बादी के।

