Kitchen Hacks: फ्रिज में अदरक को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें?
अदरक जल्दी खराब हो जाता है? अगर आप भी फ्रिज में रखने के कुछ दिनों में फंगल या सड़ा हुआ अदरक फेंक देते हैं, तो यह किचन हैक आपके काम आएगा और अदरक हफ्तों तक ताजा रहेगा।
अदरक भारतीय रसोई की सबसे जरूरी सामग्री में से एक है। चाय से लेकर सब्जी और काढ़े तक, बिना अदरक के स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अदरक जल्दी सड़ जाता है, उस पर फंगस आ जाती है या वह नरम होकर खराब हो जाता है।
अदरक जल्दी खराब होने की सबसे बड़ी वजह उसका गलत स्टोरेज तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अदरक हफ्तों तक ताजा, सख्त और इस्तेमाल लायक बना रहे, तो सिर्फ फ्रिज में रखना ही काफी नहीं है। उसे कैसे, किस हालत में और फ्रिज के किस हिस्से में रखा जा रहा है- ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। सही स्टोरेज तरीके से ना सिर्फ अदरक लंबे समय तक फ्रेश रहता है, बल्कि उसका स्वाद और खुशबू भी बनी रहती है।
स्टेप 1: अदरक को धोकर बिल्कुल ना रखें
अदरक को फ्रिज में रखने से पहले धोना सबसे बड़ी गलती है। उसकी त्वचा में फंसी नमी फंगल ग्रोथ को बढ़ावा देती है, जिससे अदरक जल्दी खराब होने लगता है। हमेशा अदरक को बिना छीले और पूरी तरह सूखा ही स्टोर करें। अगर अदरक गीला है, तो पहले उसे हवा में अच्छी तरह सुखा लें।
स्टेप 2: सूखे टिश्यू या पेपर टॉवल में लपेटें
अदरक समय के साथ हल्की नमी छोड़ता है। अगर यह नमी कंटेनर के अंदर जमा हो जाए, तो अदरक चिपचिपा और काला पड़ने लगता है। सूखा टिश्यू या पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और अदरक को खराब होने से बचाता है।
स्टेप 3: एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग का इस्तेमाल करें
खुले में रखा अदरक हवा के संपर्क में आकर सूखने लगता है और उसकी खुशबू व स्वाद कम हो जाता है। एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग ना केवल अदरक को सूखने से बचाता है, बल्कि फ्रिज की दूसरी चीजों की गंध भी उसमें जाने नहीं देता।
स्टेप 4: फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखें
फ्रिज का वेजिटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर अदरक के लिए सबसे सही जगह है। यहां नमी और ठंडक का संतुलन बना रहता है। ज्यादा ठंडी हवा अदरक को सुखा देती है और ज्यादा नमी उसे सड़ा सकती है। क्रिस्पर ड्रॉअर इन दोनों से बचाव करता है।
असरदार किचन हैक: समय-समय पर अदरक को चेक करते रहें और अगर टिश्यू गीला हो जाए तो बदल दें। इस आसान किचन हैक से आपका अदरक कुछ दिनों की बजाय कई हफ्तों तक फ्रेश रहेगा — बिना फंगस, बिना सड़न और बिना किसी बर्बादी के।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।