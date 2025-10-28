घरेलू नुस्खे: रबड़ जैसे पनीर को मिनटों में बनाएं सॉफ्ट, जानें आसान किचन ट्रिक्स

Tips to fix Chewy Paneer: भारतीय रसोई में पनीर एक ऐसी चीज है जो लगभग हर दूसरे व्यंजन में इस्तेमाल होती है- चाहे वह पनीर की कोई सब्जी हो, पकौड़े हों या फिर गार्निशिंग। लेकिन कई बार मेहनत से बना पनीर पकाने के बाद रबड़ जैसा या चबाने में सख्त हो जाता है जिससे पूरा स्वाद खराब हो जाता है। इसका मुख्य कारण पुराना पनीर इस्तेमाल करना, ज्यादा देर ग्रेवी में पकाना या फिर ज्यादा देर तक तलना होता है। असल में पनीर एक डेयरी प्रोटीन (कैसीन) से बना होता है जो ज्यादा तापमान पर सिकुड़ जाता है और अंदर की नमी खो देता है। यही वजह है कि पनीर सख्त महसूस होता है। अच्छी बात यह है कि रसोई के कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप ना केवल रबड़ जैसा पनीर ठीक कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में इसे दोबारा ऐसा होने से भी रोक सकते हैं।