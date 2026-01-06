माइक्रोवेव हो गया है चिपचिपा-गंदा, नींबू-सिरका वाली ट्रिक से 5 मिनट में हो जाएगा साफ, जानें सही तरीका
खाना गर्म करने या पकाने से माइक्रोवेव में अंदर गंदगी और चिकनाहट बन जाती है, फिर इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम आपको माइक्रोवेव साफ करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।
माइक्रोवेव आजकल हर किचन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। माइक्रोवेव में हर तरह की चीजें गर्म कर सकते हैं, पका सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। ज्यादा चीजों को पकाते-पकाते माइक्रोवेव अंदर से गंदा और चिपचिपा हो जाता है, जो हमें दिखता नहीं है। फिर जब आप दोबारा खाना गर्म या पकाते हैं, तो ये चिपचिपापन मॉइश्चर के रूप में छूटकर खाने में भी गिरता है। ऐसे में हर हफ्ते माइक्रोवेव की सफाई करना काफी जरूरी होता है। अगर आपको माइक्रोवेव की सफाई करना मुश्किल काम लगता है, तो हम इसे आसान तरीके से बता देते हैं। आपको क्लीनिंग के लिए सिर्फ नींबू और सिरका चाहिए होगा।
कैसे करें साफ
1- नींबू वाला तरीका
एक बाउल में पानी लें और नींबू का रस निचोड़कर नींबू उसी में डाल दें। अब माइक्रोवेव को ऑन करें और ये बाउल उसी में रख दें। माइक्रोवेव का क्लीनिंग वाला ऑप्शन चला दें और इसे 5 मिनट तक उसी में रहने दें। नींबू से माइक्रोवेव का चिपचिपापन साफ हो जाएगा और खाने की बदबू भी नहीं रहेगा। नींबू वाले पानी में चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं।
2- सिरका वाला तरीका
सिरका भी क्लीनिंग एजेंट होता है, ऐसे में इससे भी आप माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं। सिरके को गुनगुने पानी में मिलाकर रखें। अब इस पानी को चम्मच से माइक्रोवेव के ग्लास पर फैला दें। 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चलाकर छोड़ दें। अब आपको टिश्यू पेपर या फिर क्लीनिंग टॉवल से माइक्रोवेव को पोछकर साफ करना होगा। सिरके से चिकनाहट ढीली हो जाती है, तो इसे साफ करना काफी आसान होगा। फिर सूखे कपड़े से इसे पोछकर काम खत्म करें।
किचन हैक्स- माइक्रोवेव को हर हफ्ते साफ करना चाहिए। खाना गर्म करते-करते उसमें चिकनाई जमा हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया होने का भी डर रहता है। माइक्रोवेव को आप इन तरीकों से साफ कर सकते हैं और इसके अलावा बाजार में इसका क्लीनिंग पाउडर भी मिलता है। आप वो भी यूज कर सकते हैं।
