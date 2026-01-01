क्या आप जानते हैं चिकन धोते समय क्यों डाला जाता है नींबू और नमक? कमाल के हैं उज्ज्वला के किचन हैक्स

संक्षेप: Kitchen Hacks To Wash Chicken : सोशल मीडिया पर यूट्यूबर उज्ज्वला यादव ने चिकन को धोने का एक बेहद पुराना और प्रभावी तरीका शेयर किया है। जिसमें उन्होंने चिकन को धोने के लिए नमक और नींबू का यूज किया है। आइए जानते हैं क्या है चिकन को धोने का सही तरीका।

गर आप भी बाजार से चिकन खरीदकर सीधा उसे नल के नीचे धोने के लिए रख देते हैं तो जरा रुकिए, यह खबर खास आपके लिए ही है। जी हां, अकसर ज्यादातर लोग चिकन पकाने से पहले उसे धोने के लिए यही प्रकिया अपनाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा करने से चिकन अच्छी तरह साफ हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिकन धोने का यह तरीका ना तो सेहत के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है और ना ही उसकी महक को पूरी तरह दूर कर सकता है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर उज्ज्वला यादव ने चिकन को धोने का एक बेहद पुराना और प्रभावी तरीका शेयर किया है। जिसमें उन्होंने चिकन को धोने के लिए नमक और नींबू का यूज किया है। आइए जानते हैं क्या है चिकन को धोने का सही तरीका।

चिकन धोने के लिए नमक-नींबू का इस्तेमाल क्यों? कच्चे चिकन में हानिकारक बैक्टीरिया होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और नमक एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करते हैं। चिकन को अच्छी तरह धोने के लिए उसे सबसे पहले 5 मिनट नींबू-नमक के पानी में भिगोकर रखें। ऐसा करने से कच्चे चिकन पर मौजूद कीटाणु और गंदगी काफी हद तक साफ हो जाती है और यह पकाने के लिए सुरक्षित हो जाता है।

जिद्दी बदबू भी होती है दूर चिकन खाने वाले कई लोग भी चिकन की महक और उसका चिपचिपापन पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में नींबू में मौजूद एसिड उस कच्चे मांस की प्राकृतिक स्मेल को सोखकर एकदम फ्रेश बना देता है। इससे धोने के बाद चिकन न केवल साफ दिखता है, बल्कि उसमें से नींबू की खुशबू भी आने लगती है।