क्या आप जानते हैं चिकन धोते समय क्यों डाला जाता है नींबू और नमक? कमाल के हैं उज्ज्वला के किचन हैक्स

संक्षेप:

Kitchen Hacks To Wash Chicken : सोशल मीडिया पर यूट्यूबर उज्ज्वला यादव ने चिकन को धोने का एक बेहद पुराना और प्रभावी तरीका शेयर किया है। जिसमें उन्होंने चिकन को धोने के लिए नमक और नींबू का यूज किया है। आइए जानते हैं क्या है चिकन को धोने का सही तरीका।

Jan 01, 2026 10:50 pm IST
गर आप भी बाजार से चिकन खरीदकर सीधा उसे नल के नीचे धोने के लिए रख देते हैं तो जरा रुकिए, यह खबर खास आपके लिए ही है। जी हां, अकसर ज्यादातर लोग चिकन पकाने से पहले उसे धोने के लिए यही प्रकिया अपनाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा करने से चिकन अच्छी तरह साफ हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिकन धोने का यह तरीका ना तो सेहत के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है और ना ही उसकी महक को पूरी तरह दूर कर सकता है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर उज्ज्वला यादव ने चिकन को धोने का एक बेहद पुराना और प्रभावी तरीका शेयर किया है। जिसमें उन्होंने चिकन को धोने के लिए नमक और नींबू का यूज किया है। आइए जानते हैं क्या है चिकन को धोने का सही तरीका।

चिकन धोने के लिए नमक-नींबू का इस्तेमाल क्यों?

कच्चे चिकन में हानिकारक बैक्टीरिया होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और नमक एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करते हैं। चिकन को अच्छी तरह धोने के लिए उसे सबसे पहले 5 मिनट नींबू-नमक के पानी में भिगोकर रखें। ऐसा करने से कच्चे चिकन पर मौजूद कीटाणु और गंदगी काफी हद तक साफ हो जाती है और यह पकाने के लिए सुरक्षित हो जाता है।

जिद्दी बदबू भी होती है दूर

चिकन खाने वाले कई लोग भी चिकन की महक और उसका चिपचिपापन पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में नींबू में मौजूद एसिड उस कच्चे मांस की प्राकृतिक स्मेल को सोखकर एकदम फ्रेश बना देता है। इससे धोने के बाद चिकन न केवल साफ दिखता है, बल्कि उसमें से नींबू की खुशबू भी आने लगती है।

चिकन के भीतर तक पहुंचते हैं मसाले

नींबू-नमक से धुले हुए चिकन में मसाले अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाते हैं। जिससे चिकन की हर बाइट में जूसी स्पाइसी और टेस्टी बन जाती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

