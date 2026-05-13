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दूध बचने पर अब नहीं होगी टेंशन! बनाकर रख लें मिल्क पाउडर, महीनों चलेगा

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Smart Kitchen Hacks: अगर आप घर पर बिना मिलावट वाला मिल्क पाउडर बनाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके काम आ सकता है। सिर्फ दूध और चीनी की मदद से घर में आसानी से मिल्क पाउडर तैयार किया जा सकता है।

दूध बचने पर अब नहीं होगी टेंशन! बनाकर रख लें मिल्क पाउडर, महीनों चलेगा

How to make Milk Powder at Home: आजकल कई लोग खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में घर पर बनी चीजों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। मिल्क पाउडर भी ऐसी ही एक चीज है जिसका इस्तेमाल चाय, मिठाई, शेक और कई रेसिपीज में किया जाता है। अगर आपके घर में दूध ज्यादा बच जाता है, तो आप उससे आसानी से मिल्क पाउडर बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और यह लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।

मिल्क पाउडर बनाने के लिए सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

100 ग्राम चीनी

घर पर मिल्क पाउडर बनाने की आसान विधि

स्टेप 1: दूध गर्म करें

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में फुल क्रीम दूध डालें और गैस पर गर्म होने रखें।

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स्टेप 2: धीमी आंच पर पकाएं

जब दूध गर्म हो जाए, तब गैस की आंच धीमी कर दें और दूध को उबलने दें। धीमी आंच पर दूध को तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए।

स्टेप 3: दूध को गाढ़ा करें

दूध को लगातार चलाते रहें ताकि वह बर्तन में चिपके नहीं। जब दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें।

स्टेप 4: प्लेट में फैलाएं

अब इस गाढ़े दूध को 2–4 प्लेटों में पतली लेयर में फैला दें। पतली लेयर जल्दी सूखने में मदद करती है।

स्टेप 5: सूखने दें

इन प्लेटों को पंखे के नीचे रख दें। धीरे-धीरे दूध सूखने लगेगा और उसकी परत बन जाएगी।

स्टेप 6: चीनी मिलाएं

जब दूध पूरी तरह सूख जाए, तब उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

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स्टेप 7: मिक्सर में पीस लें

अब सूखे दूध के टुकड़ों को मिक्सर में डालें और बारीक पाउडर बना लें। पीसने के बाद एक बार फिर हल्की चीनी मिलाने से इसका टेक्सचर और स्मूद हो सकता है।

मिल्क पाउडर को कैसे स्टोर करें?

  • तैयार मिल्क पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में भरें और फ्रिज में स्टोर करें।
  • सही तरीके से रखने पर यह 1–2 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

घर के बने मिल्क पाउडर के फायदे

  1. बिना मिलावट: घर पर बना मिल्क पाउडर adulteration से बचाने में मदद कर सकता है।
  2. कई चीजों में इस्तेमाल: इसे चाय, कॉफी, मिठाई, शेक, बेकिंग, आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  3. लंबे समय तक स्टोर करना आसान: अगर सही तरीके से रखा जाए, तो यह लंबे समय तक चल सकता है।

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मिल्क पाउडर बनाते समय रखें ये बातें

  • दूध को धीमी आंच पर ही पकाएं
  • दूध को लगातार चलाते रहें
  • पूरी तरह सूखने के बाद ही पीसें
  • नमी से बचाकर रखें

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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