Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाKitchen hack Why people add salt to hot oil before frying
देसी किचन हैक: गरम तेल में नमक क्यों डालते हैं? जानें इसकी सही वजह

देसी किचन हैक: गरम तेल में नमक क्यों डालते हैं? जानें इसकी सही वजह

संक्षेप:

किचन में तलते समय तेल का उछलना एक आम लेकिन खतरनाक समस्या है। इससे जलने का खतरा रहता है। इसी परेशानी से बचने के लिए कई लोग गरम तेल में एक चुटकी नमक डालने की देसी ट्रिक अपनाते हैं।

Dec 25, 2025 11:19 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किचन में खाना बनाते समय तेल के छींटे उड़ना (oil splashing) सबसे आम और खतरनाक समस्याओं में से एक है। इससे ना सिर्फ गैस और किचन गंदी होती है, बल्कि गरम तेल त्वचा पर पड़ जाए तो जलने का खतरा भी रहता है। खासतौर पर सब्जी, पकोड़े, पूरी या कटलेट तलते समय यह समस्या ज्यादा होती है। तेल के छींटे उड़ने की मुख्य वजह नमी (moisture) होती है। जब पैन या तेल में पानी की बूंदें होती हैं या सब्जियों/सामग्री में नमी रहती है, तो गरम तेल के संपर्क में आते ही पानी भाप बनकर तेजी से फैलता है। यही भाप तेल को उछाल देती है जिससे छींटे पड़ते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी समस्या से बचने के लिए कई घरों में गरम तेल में एक चुटकी नमक डालने की परंपरा है। माना जाता है कि नमक तेल में मौजूद हल्की नमी को सोखने में मदद करता है जिससे छींटे कम उड़ते हैं। नमक पानी को अपनी ओर खींचने (hygroscopic nature) की क्षमता रखता है, इसलिए यह तेल में मौजूद माइक्रो-मॉइस्चर को कंट्रोल करने में सहायक माना जाता है। हालांकि, यह ट्रिक पूरा समाधान नहीं है, लेकिन सही तरीकों के साथ इस्तेमाल करने पर यह मददगार हो सकती है।

सुरक्षित तलने के लिए जरूरी टिप्स:

  • तलने से पहले सब्जियों या मांस को किचन टॉवल से अच्छी तरह सुखा लें।
  • हमेशा गहरा और भारी तले वाला पैन इस्तेमाल करें।
  • तेल को बहुत ज्यादा धुआं उठने तक गरम ना करें।
  • नमक डालते समय मात्रा बहुत कम रखें, वरना स्वाद बिगड़ सकता है।
  • सामग्री धीरे-धीरे तेल में डालें, एकदम से नहीं।

ध्यान रखने वाली बात: गरम तेल में नमक डालते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि नमक डालते ही हल्का रिएक्शन हो सकता है। इसलिए तेल से थोड़ी दूरी बनाकर ही यह ट्रिक अपनाएं।

ये भी पढ़ें:नरम-नरम रोटियों का राज: आटे में बस ये एक चीज मिला दीजिए!

कुकिंग टिप: गरम तेल में नमक डालना एक पुराना देसी उपाय है, जो तेल के छींटे कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है- नमी को कंट्रोल करना और सही कुकिंग तकनीक अपनाना। सही सावधानी के साथ यह छोटा सा हैक आपकी कुकिंग को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Cooking Tips Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।