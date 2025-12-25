देसी किचन हैक: गरम तेल में नमक क्यों डालते हैं? जानें इसकी सही वजह

संक्षेप: किचन में तलते समय तेल का उछलना एक आम लेकिन खतरनाक समस्या है। इससे जलने का खतरा रहता है। इसी परेशानी से बचने के लिए कई लोग गरम तेल में एक चुटकी नमक डालने की देसी ट्रिक अपनाते हैं।

किचन में खाना बनाते समय तेल के छींटे उड़ना (oil splashing) सबसे आम और खतरनाक समस्याओं में से एक है। इससे ना सिर्फ गैस और किचन गंदी होती है, बल्कि गरम तेल त्वचा पर पड़ जाए तो जलने का खतरा भी रहता है। खासतौर पर सब्जी, पकोड़े, पूरी या कटलेट तलते समय यह समस्या ज्यादा होती है। तेल के छींटे उड़ने की मुख्य वजह नमी (moisture) होती है। जब पैन या तेल में पानी की बूंदें होती हैं या सब्जियों/सामग्री में नमी रहती है, तो गरम तेल के संपर्क में आते ही पानी भाप बनकर तेजी से फैलता है। यही भाप तेल को उछाल देती है जिससे छींटे पड़ते हैं।

इसी समस्या से बचने के लिए कई घरों में गरम तेल में एक चुटकी नमक डालने की परंपरा है। माना जाता है कि नमक तेल में मौजूद हल्की नमी को सोखने में मदद करता है जिससे छींटे कम उड़ते हैं। नमक पानी को अपनी ओर खींचने (hygroscopic nature) की क्षमता रखता है, इसलिए यह तेल में मौजूद माइक्रो-मॉइस्चर को कंट्रोल करने में सहायक माना जाता है। हालांकि, यह ट्रिक पूरा समाधान नहीं है, लेकिन सही तरीकों के साथ इस्तेमाल करने पर यह मददगार हो सकती है।

सुरक्षित तलने के लिए जरूरी टिप्स: तलने से पहले सब्जियों या मांस को किचन टॉवल से अच्छी तरह सुखा लें।

हमेशा गहरा और भारी तले वाला पैन इस्तेमाल करें।

तेल को बहुत ज्यादा धुआं उठने तक गरम ना करें।

नमक डालते समय मात्रा बहुत कम रखें, वरना स्वाद बिगड़ सकता है।

सामग्री धीरे-धीरे तेल में डालें, एकदम से नहीं। ध्यान रखने वाली बात: गरम तेल में नमक डालते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि नमक डालते ही हल्का रिएक्शन हो सकता है। इसलिए तेल से थोड़ी दूरी बनाकर ही यह ट्रिक अपनाएं।