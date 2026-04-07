बिना मशीन के सिर्फ 15 मिनट में मलाई से बनाएं बाजार जैसी गाढ़ी लो फैट क्रीम, यहां जान लें पूरा तरीका
बाजार वाली क्रीम काफी महंगी आती है और जल्दी खराब भी हो जाती है। आज हम आपको घर पर बाजार जैसी क्रीम बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो लो फैट वाली गाढ़ी क्रीम होगी। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं क्रीम।
किसी खास सब्जी या फिर दाल मखनी का स्वाद क्रीम दोगुना कर देती है। क्रीम बाजार से लाते हैं, तो वो काफी महंगी मिलती है और एक्सपायरी डेट के बाद खराब हो जाती है। कई बार बाजार वाली क्रीम से बदबू आने लगती है, जिससे उसे फेंकना पड़ता है। ऐसे में आप घर पर ही बाजार जैसी क्रीम बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी किसी झंझट और मशीन के। अगर आपके घर गाय वाला पतला दूध भी आता है, तो भी आप बाजार जैसी गाढ़ी मलाई बना सकती हैं, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा।
यूट्यूबर पूनम देवनानी ने मलाई बनाने की आसान ट्रिक अपने वीडियो में शेयर की है। उनका कहना है कि बाजार वाली क्रीम लाकर खाने से अच्छा है कि आप घर पर इसे फटाफट बनाएं। ये कुछ दिनों तक चलेगी और टेस्ट में भी बेस्ट होगी। तो चलिए हम आपको मलाई से क्रीम बनाने का तरीका बताते हैं।
क्रीम बनाने के लिए क्या करना है-
दूध उबालने का सही तरीका
सबसे पहले तो आप जो भी दूध ले रहे हैं, फिर चाहे वो टोन्ड हो या फिर गाय वाला पतला दूध उसे अच्छे से उबाल लें। एक उबाल आने के बाद फिर से उबालें और फिर उसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दूध में रोटी से भी मोटी मलाई जमी हुई है। अब इस मलाई को आप अलग किसी बर्तन में निकालकर रखें।
मलाई से क्रीम कैसे निकालें
जब आप मलाई निकाल लेंगे तब इसे कटोरा लगाकर स्टील वाली छन्नी में रखें। अब चम्मच से मलाई को फेंटते हुए छन्नी से तब तक छानते रहना है, जब तक मलाई से क्रीम निकल बाहर न आ जाए और सिर्फ मलाई का एक्स्ट्रा फैट बचेगा। इसे आप मलाई स्टोर करने वाले डिब्बे में रख दें।
क्रीम को गाढ़ा कैसे करें
जब आप मलाई से क्रीम अलग कर लें। वैसे तो आपकी क्रीम बनकर तैयार हो गई है लेकिन अगर ये पतली लग रही है, तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिजर की ठंडक से ये जम जाएगी या फिर व्हीटर की मदद से फेंट कर गाढ़ा कर लें। अगर व्हीटर नहीं है तो दही मथने वाली मथनी से फेंट लें। बस 2 मिनट में गाढ़ी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। बस ऐसे आपकी बाजार जैसी क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। ध्यान रखें क्रीम बनाने के लिए मलाई फ्रेश ही हो, पुरानी मलाई से क्रीम नहीं बनेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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