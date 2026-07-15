किचन हैक: बरसात में नमक की डिब्बी में डाल दें ये दाने, नहीं बनेगी गांठें
Monsoon Kitchen Hack: बरसात के मौसम में नमक अक्सर सीलकर एक गांठ बन जाता है। अगर आप भी इस परेशानी से परेशान हैं, तो एक आसान घरेलू हैक नमक को लंबे समय तक सूखा रखने में मदद कर सकता है।
बरसात का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन रसोई की कई परेशानियां भी बढ़ा देता है। इनमें सबसे आम समस्या नमक का सील जाना है। हवा में बढ़ी नमी की वजह से नमक के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और उसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग इसके लिए बार-बार नया नमक निकालते हैं या डिब्बा बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी बनी रहती है।
अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए और एक छोटा-सा घरेलू हैक अपनाया जाए, तो बरसात के दिनों में भी नमक को लंबे समय तक सूखा, दानेदार और आसानी से इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। आइए जानते हैं यह आसान उपाय और इससे जुड़ी जरूरी बातें।
बरसात में नमक क्यों सील जाता है?
बरसात के दिनों में हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। नमक इस नमी को आसानी से सोख लेता है। यही वजह है कि उसके दाने आपस में चिपकने लगते हैं और वह सख्त होकर गांठ जैसा बन जाता है।
- ये आसान हैक आएगा काम
अगर नमक को लंबे समय तक सूखा रखना चाहते हैं, तो उसके डिब्बे या नमकदानी में कुछ चावल के दाने डाल दें। चावल नमी को सोखने में मदद करते हैं, जिससे नमक जल्दी सीलता नहीं है और उसके दाने आसानी से निकलते रहते हैं।
- हमेशा सूखे डिब्बे में रखें नमक
नमक रखने से पहले यह जरूर देख लें कि डिब्बा पूरी तरह सूखा हो। अगर उसमें थोड़ी भी नमी होगी, तो नमक जल्दी सील सकता है।
- गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें
कई बार लोग गीले हाथ या गीले चम्मच से नमक निकालते हैं। इससे डिब्बे के अंदर नमी पहुंच जाती है और नमक जल्दी खराब होने लगता है। इसलिए हमेशा सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें।
- डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें
हर बार इस्तेमाल के बाद नमक का डिब्बा अच्छी तरह बंद कर दें। इससे हवा की नमी अंदर कम पहुंचेगी और नमक लंबे समय तक ठीक रहेगा।
- चूल्हे के पास रखने से बचें
नमक को ऐसी जगह रखें जहां भाप और गर्मी कम हो। चूल्हे के पास रखने से भाप के कारण भी नमक में नमी आ सकती है।
- समय-समय पर डिब्बा साफ करें
अगर पुराने नमक की परत डिब्बे में जम गई है, तो उसे साफ करके ही नया नमक भरें। इससे नमक ज्यादा दिनों तक अच्छा बना रहेगा।
नमक को लंबे समय तक सही रखने के लिए याद रखें ये बातें
- नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें।
- डिब्बा सूखी और ठंडी जगह पर रखें।
- गीले हाथों से नमक ना निकालें।
- जरूरत से ज्यादा नमक नमकदानी में भरकर ना रखें।
- समय-समय पर डिब्बे की सफाई करते रहें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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