सर्दियों में बिना केमिकल ऐसे फ्रीज करके रखें सस्ती मटर, गर्मियों में बचेंगे पैसे

सर्दियों में बिना केमिकल ऐसे फ्रीज करके रखें सस्ती मटर, गर्मियों में बचेंगे पैसे

संक्षेप:

Kitchen Hack: अगर आपके घर में मटर खूब खाई जाती है और गर्मियों में मार्केट की फ्रोजेन मटर खरीदते हैं तो यह हैक आपके काम का है। आप इस सर्दी घर पर मटर फ्रीज करके रख लें तो गर्मियों में केमिकल फ्री और सस्ती मटर खा सकते हैं।

Dec 26, 2025 04:30 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में ताजी मटर काफी सस्ते दामों में मार्केट में मिल रही है। इसे हम पनीर, मशरूम, मटर का पराठा, कचौड़ी, घुघनी कई तरह की तरह से खाने में इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें मटर पसंद है वे गर्मी के मौसम में इसे काफी मिस करते हैं। तब या तो महंगी मटर खरीदनी पड़ती है, या फ्रोजेन मटर के पैकेट लेने पड़ते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और कलर मिले होने का खतरा रहता है। सस्ती मटर खरीद के आप सर्दियों में आसानी से फ्रीज कर सकते हैं और सालभर इसे खा सकते हैं। इसे कैसे करना है, यहां तरीका सीख सकते हैं।

आपको क्या-क्या चाहिए

मटर- जितनी फ्रीज करनी हो

पानी- उबालने के लिए

ठंडा पानी या बर्फ- ब्लांचिंग के लिए

चुटकीभर नमक

चुटकीभर चीनी

मटर

मटर को ऐसे करें ब्लांच

सबसे पहले ताजा मटर लेकर इन्हें छील लें। अब एक बर्तन में पानी गरम करें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल लें। गैस बंद करके आपको मटर इस पानी में डालनी है। याद रखें पानी बहुत ज्यादा खौला हुआ ना हो। अगर आपकी मटर बड़े साइज की है तो 2 मिनट तक डालें। छोटी और सॉफ्ट मटर को 1 मिनट डालें और निकाल लें। आपको मटर उबालनी नहीं है बस ब्लांच करनी है।

मटर को ऐसे करें फ्रीज

इसे गरम पानी से निकालकर तुरंत बर्फ के एकदम ठंडे पानी में डालें। अब मटर को ठंडे पानी से निकालकर अच्छी तरह सुखाना है। ध्यान रखें मटर में अगर नमी रह जाएगी तो इसमें फंगस लग जाएगी। जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे जिपलॉक पाउच में भर लें। पाउच को ऐसे बंद करें कि इसके इंदर हवा ना रहे। अब इस पैकेट को फ्रीजर में रख लें। अलग-अलग पाउच बनाकर रखें। यह मटर आप अगले सीजन तक खा सकते हैं।

