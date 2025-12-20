दही जल्दी खट्टा नहीं होगा! जानें नारियल का टुकड़ा डालने वाला देसी किचन हैक!

भारतीय रसोई में दही एक जरूरी हिस्सा है लेकिन कभी-कभी यह बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। कई घरों में एक पुराना देसी तरीका अपनाया जाता है- दही में कच्चे नारियल का छोटा टुकड़ा डालना। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। नारियल की सतह दही के अंदर मौजूद नमी और तापमान को थोड़ा स्थिर रखने में मदद करती है। इससे फर्मेंटेशन की गति नियंत्रित रहती है और दही जल्दी ओवर-सॉर नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग फ्रिज में रखने से पहले या बाहर रखने पर इस हैक का इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा सा किचन हैक दही का खट्टापन, बदबू और टेक्सचर बिगड़ने से बचाने में आपके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।