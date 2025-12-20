Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाKitchen Hack How Adding a Coconut Piece Keeps Curd Fresh Longer
दही जल्दी खट्टा नहीं होगा! जानें नारियल का टुकड़ा डालने वाला देसी किचन हैक!

दही जल्दी खट्टा नहीं होगा! जानें नारियल का टुकड़ा डालने वाला देसी किचन हैक!

संक्षेप:

दही का जल्दी खट्टा हो जाना एक आम समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल का एक छोटा टुकड़ा दही को ज्यादा समय तक फ्रेश रखने में मदद कर सकता है? इसके पीछे दिलचस्प कारण हैं।

Dec 20, 2025 06:12 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय रसोई में दही एक जरूरी हिस्सा है लेकिन कभी-कभी यह बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। कई घरों में एक पुराना देसी तरीका अपनाया जाता है- दही में कच्चे नारियल का छोटा टुकड़ा डालना। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। नारियल की सतह दही के अंदर मौजूद नमी और तापमान को थोड़ा स्थिर रखने में मदद करती है। इससे फर्मेंटेशन की गति नियंत्रित रहती है और दही जल्दी ओवर-सॉर नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग फ्रिज में रखने से पहले या बाहर रखने पर इस हैक का इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा सा किचन हैक दही का खट्टापन, बदबू और टेक्सचर बिगड़ने से बचाने में आपके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

असल वजह क्या है?

  • एंटीमाइक्रोबियल गुण: नारियल में प्राकृतिक फैटी एसिड्स (जैसे लॉरिक एसिड) होते हैं जो कुछ हद तक हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीमा करते हैं। इससे दही जल्दी खट्टा नहीं होता।
  • फर्मेंटेशन कंट्रोल: दही खट्टा तब होता है जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नारियल का टुकड़ा इस प्रक्रिया को स्लो करने में मदद करता है।
  • नमी का संतुलन: नारियल अतिरिक्त नमी को एब्ज़ॉर्ब करता है, जिससे दही की टेक्सचर बेहतर रहती है और पानी अलग नहीं होता।
  • तापमान का असर कम: गर्म मौसम में दही जल्दी खट्टा होता है। नारियल की ठंडी प्रकृति दही को थोड़ी देर तक कूल रखती है।
  • स्वाद और फ्रेशनेस बनी रहती है: सही तरीके से रखा दही स्वाद में माइल्ड और फ्रेश बना रहता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

  • ताजे नारियल का छोटा, साफ टुकड़ा लें।
  • दही जमने के बाद या स्टोर करते समय उसमें डाल दें।
  • 24–48 घंटे में नारियल का टुकड़ा निकाल दें।

ये भी पढ़ें:प्रेशर कुकर में झटपट बन जाएंगे ये डेजर्ट, कभी किया है ट्राई?

ध्यान रखने वाली बातें:

  1. नारियल ताजा हो, बासी नारियल दही खराब कर सकता है।
  2. यह हैक सहायक है लेकिन दही को फ्रिज में रखना और साफ बर्तन इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर दही से बदबू आए या स्वाद बदल जाए, तो उसे ना खाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।