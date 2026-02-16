सिलबट्टे पर जम गया है मसाला और चटनी? तो जान लें इसे साफ करने का आसान तरीका
मसाला या चटनी पीसने के लिए आज भी कई घरों में सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। सिलबट्टे में कोई भी चीज पीसने के बाद उसकी सफाई करना काफी जरूरी है। चलिए आज हम आपको इसे साफ करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं।
आज भी ज्यादातर घरों में सिलबट्टे पर चटनी और मसाला पिसा जाता है। पहले जब मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तो पिसाई का पूरा काम सिलबट्टे ने संभाल रखा था और उसकी साफ-सफाई से लेकर धार बनवाने तक का लोग ध्यान रखते थे। सिलबट्टे पर पिसी चटनी, मटर या मसाले का फ्लेवर अलग ही होता है। मिक्सी ने भले ही काम आसान कर दिया है लेकिन स्वाद के मामले में सिलबट्टे का कोई मुकाबला नहीं है। सिलबट्टे में लगातार चीजों को पीसते रहो, तो उसमें मसाला या फिर चटनी की परत जमा हो जाती है। ऐसे में फिर इसमें सही से पिसाई का काम नहीं हो पाता है। अगर आप भी सिलबट्टे का यूज करती हैं, तो चलिए बताते हैं इसे साफ करने का आसान तरीका क्या है?
क्या है क्लीनिंग हैक्स-
1- सिरका वाली ट्रिक
चटनी या मसाला पीसने के बाद फौरन उस चीज को सिलबट्टे से हटाकर अलग बर्तन में रख लें। ऐसा करने से निशान नहीं पड़ेंगे और सिल में परत नहीं जमेगी। सिलबट्टे को पानी से धोकर रखें। पानी से धोने से ये कुछ देर के लिए भीग जाएगा और इसकी गंदगी आसानी से निकल जाएगी। सिल के साथ बटने को भी पानी से भिगोएं। अब आप 1 चम्मच सिरका गर्म पानी में डालकर मिक्स करें और इसे सिलबट्टे पर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से जमी हुई परत फूल जाएगी। जूना या स्क्रबर की मदद से सिलबट्टे को रगड़कर साफ करने की कोशिश करें। इससे जमा गंदगी छूटकर निकलने लगेगी। पूरी गंदगी निकल जाए, तब बर्तन धोने वाले साबुन या लिक्विड से सिलबट्टे को वॉश करें और फिर साफ पानी से धो लें।
2- टूथपेस्ट से क्लीनिंग
पुराने टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाकर सिलबट्टे के दांतों की सफाई करें। चटनी, मसाला या लहसुन-प्याज की जमी परत इससे साफ हो जाएगी और इनकी महक भी दूर होती। थोड़ा पानी लेते हुए ब्रश से रगड़कर साफ करें और फिर साफ गुनगुने पानी से सिलबट्टे को धोएं। टूथपेस्ट क्लीनिंग एजेंट से भरपूर होता है, इससे न सिर्फ सिलबट्टे की सफाई होगी बल्कि बदबू भी दूर हो जाएगी।
3- नींबू से सफाई
अगर सिलबट्टे से लहसुन-प्याज की बदबू ज्यादा आ रही है, आधा कटा हुआ नींबू लें और उसे रगड़ें। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जिससे बदबू के साथ सफाई भी होगी। सिलबट्टे में जमी परत नींबू से साफ हो जाएगी और महक भी दूर होगी। इसके बाद साफ पानी से धोकर सिलबट्टे को सूखने के लिए खड़ा कर दें। आप इसे कपड़े से अच्छे से सुखाकर भी रख सकते हैं।
लेखक के बारे में
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
