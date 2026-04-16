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इडली-डोसा के लिए उड़द दाल पीसते हुए जरूर मिलाएं ये 1 चीज, बैटर बनेगा परफेक्ट!

Apr 16, 2026 09:58 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips: इडली-वड़ा जैसी डिशेज में उड़द दाल को पीसकर बैटर बनाया जाता है। अगली बार जब दाल पीसें तो ये 1 जरूर मिलाएं, बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर जो भी डिश बनाएंगी, उसका स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा।

इडली-डोसा के लिए उड़द दाल पीसते हुए जरूर मिलाएं ये 1 चीज, बैटर बनेगा परफेक्ट!

साउथ इंडियन डिशेज जैसे इडली, वड़ा या डोसा बनाने में सबसे अहम रोल उड़द दाल का होता है। इसे रातभर भिगोकर पीसा जाता है, फिर बैटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर उड़द दाल सही से पीसी हुई हो तो बैटर भी एकदम फूला हुआ और हल्का बनता है, जिससे इडली सॉफ्ट, वहीं डोसा और वड़ा क्रिस्प बनते हैं। लेकिन कई बार गृहणियां शिकायत करती हैं कि भिगोने के बाद भी बैटर पीसने पर भारी हो जाता है या अच्छे से फर्मेंट नहीं होता। ऐसे में एक छोटी सी ट्रिक आपके बड़े काम आ सकती है। उड़द दाल पीसते हुए अगर आप मिक्सर में एक और चीज मिला दें, तो इडली, डोसा या वड़ा जैसी हर डिश एकदम परफेक्ट बनेगी। आइए जानते हैं वो क्या है।

उड़द दाल पीसते हुए जरूर मिलाएं ये 1 चीज

उड़द दाल का इस्तेमाल डोसा, वड़ा और इडली जैसी साउथ इंडियन डिशेज में जरूर होता है। इसे रातभर के लिए भिगोकर जब आप पीसने जाएं, तो साथ में बर्फ के कुछ टुकड़े भी मिला दें। ये छोटी सी ट्रिक काफी गेम चेंजर साबित होती है। इससे बैटर भी हल्का-फुल्का बना रहता है और फर्मेंटेशन प्रॉसेस भी अच्छी तरह होता है। आइए जानते हैं अगर उड़द दाल पीसते हुए आप कुछ बर्फ के टुकड़े भी मिला दें, तो क्या फायदे होंगे।

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बैटर को गर्म होने से बचाता है

जब आप मिक्सर या ग्राइंडर में उड़द दाल पीसती हैं, तो मशीन की गर्माहट से बैटर भी काफी गर्म हो जाता है। ये गर्माहट बैटर के टेक्सचर को खराब कर देती है। वहीं जब आप इसमें बर्फ के टुकड़े डाल देती हैं, तो ग्राइडिंग के दौरान टेंपरेचर कंट्रोल में रहता है, जिससे बैटर का टेक्सचर भी अच्छा बना रहता है।

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फर्मेंटेशन होता है बेहतर

बैटर पीसते हुए ज्यादा गर्म हो जाए तो उसमें फर्मेंटेशन भी अच्छे से नहीं होता है। वहीं बर्फ डालने से बैटर ठंडा रहता है, जिससे बाद में खमीर अच्छी तरह उठता है। इससे डिश का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही काफी बढ़िया आते हैं।

बैटर का टेक्सचर और रंग अच्छा आता है

जब आप उड़द दाल में आइस क्यूब्स डालकर पीसती हैं, तो उसमें ज्यादा एयर ट्रैप होती है। यही वजह है कि बैटर हल्का और फूला हुआ बनता है, जिससे इडली नर्म और वड़ा क्रिस्प बनते हैं। इसके अलावा बर्फ डालने से बैटर का रंग भी बिल्कुल सफेद रहता है और खट्टापन भी बैलेंस रहता है।

इडली और वड़ा का स्वाद बेहतर होता है

इडली या वड़ा बना रही हैं तो उड़द दाल में आइस क्यूब्स डालकर जरूर पीसें। इस एक छोटे से स्टेप से आपकी डिश का स्वाद बदल जाएगा। इससे इडली काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनती हैं, जो खाने में काफी टेस्टी लगती हैं। वहीं डोसा और वड़ा भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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