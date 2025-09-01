बर्तन धोते समय गीले हो जाते हैं कपड़े? ये 5 टिप्स सुलझा देंगे समस्या

बर्तन धोते समय कई बार बेहद सतर्क रहने के बावजूद पानी के छींटे या साबुन का झाग कपड़ों को गीला कर ही देता है। जिसकी वजह से कपड़े ना सिर्फ गीले और गंदे हो जाते हैं बल्कि उन पर कई बार जिद्दी दाग भी लग जाते हैं।

किचन के सिंक में पड़े गंदे बर्तन धोते समय अक्सर महिलाएं पहने हुए कपड़े गीले होने की शिकायत करती हैं। उनका कहना होता है कि बेहद सतर्क रहने के बावजूद पानी के छींटे या साबुन का झाग कपड़ों को गीला कर ही देता है। जिसकी वजह से कपड़े ना सिर्फ गीले और गंदे हो जाते हैं बल्कि उन पर कई बार जिद्दी दाग भी लग जाते हैं। अगर आप भी रोजाना इस तरह की समस्या झेलती हैं तो टेंशन छोड़कर अब ये आसान किचन टिप्स फॉलो करें।

बर्तन धोते समय कपड़े गीले होने से बचाने के टिप्स एप्रन पहनें बर्तन धोते समय कपड़ों को गीला होने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ या वाटर-रेसिस्टेंट एप्रन पहनें। प्लास्टिक या विनाइल कोटिंग वाला एप्रन पानी से बेहतर सुरक्षा देता है।

तौलिया पास रखें अपने कमर के पास एक डिश तौलिया लटकाकर रखें। ताकि पानी के छींटे पड़ने पर आप तुरंत खुद को पोंछ सकें।

पानी का प्रेशर कंट्रोल रखें पानी का दबाव कम से मीडियम बनाए रखें ताकि छींटे पड़ने से आप गीला होने से बच जाएं। अगर आपके सिंक में स्प्रेयर है, तो इसे सावधानी से इस्तेमाल करें।

स्प्लैश गार्ड का उपयोग करें अगर आपके सिंक में स्प्लैश गार्ड नहीं है, तो सिंक के किनारे पर एक छोटा तौलिया या कपड़ा रखें जो पानी को सोख ले।