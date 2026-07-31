बारिश में खाने-पीने का सामान नहीं होगा खराब, खरीदें ये 6 सुरक्षित स्टोरेज जार और कंटेनर्स

अगर बरसात में नमी के कारण आपके भी ग्रॉसरी आइटम खराब हो जाते हैं, तो Amazon से खरीदें ये सुरक्षित किचन स्टोरेज बॉक्सेस, वो भी बजट में!

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बरसात में नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्रोसरी के साथ ही अन्य खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। या कई बार उनमें एक अलग सी बदबू आ जाती है, जिसके कारण वो चीजें इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती। तो इसमें स्टोरेज कंटेनर्स की गलती हो सकती है। खाने पीने की चीजों को नमी से बचाना है, तो BPA फ्री एयर टाइट कंटेनर्स चुने। इस तरह के डब्बों में खाने-पीने की सभी चीजें लंबे समय तक तरोताजा रहती हैं और इनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है।

स्टोरेज बॉक्सेस।

किस तरह सुरक्षित है BPA फ्री कंटेनर्स: BPA फ्री कंटेनर्स सेहत के लिए कई रूपों में फायदेमंद हो सकते हैं। BPA फ्री कंटेनर्स खाने पीने की चीजों में टॉक्सिक केमिकल रिलीज नहीं करते, साथ ही खाने का असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। BPA फ्री कंटेनर्स चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील हो या फिर शीशे का, ये सभी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही आजकल मॉडर्न BPA फ्री प्रोडक्ट्स सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, इनका मटेरियल बाद में रीसायकल हो सकता है।

बरसात में खाने पीने की चीजों को नमी से बचाना है, तो यहां खरीदें BPA फ्री किचन जार और कंटेनर्स:

Amazon Brand का स्क्वायर डब्बा 2 के सेट में आयेगा। 3.9 लीटर के कैपेसिटी वाले इस डब्बे में आता चावल आदि जैसे ग्रॉसरी आइटम रख सकते हैं। इन्हें BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, यानी आप इनमें खाने पीने की चीजें बेझिझक स्टोर कर सकती हैं। इसे कई लोगों ने पसंद किया है, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। इससे पहले की डील हाथ से चली जाए, मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें!

Amazon Brand का मॉड्यूलर प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर एयरटाइट ढक्कन के साथ आएगा। एयरटाइट ढक्कन बरसात के मौसम में खाने-पीने की चीजों में नमी ट्रांसफर नहीं करते और सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती है। इस सेट में 900ml के 6 एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स आएंगे, जिन्हें प्रीमियम प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है। ये BPA फ्री प्रोडक्ट है, यानी इनमें खाने पीने की चीजें इनमें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। विशेष रूप से ये दाल, स्नैक्स, ड्रायफ्रूट्स, राजमा आदि को स्टोर करने के लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा।

Volturi ब्रांड के एयर टाइट डब्बे बहुत काम की चीज हैं। इस सेट में 1200ml के 6 डब्बे आएंगे। सभी डब्बों को BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, यानी आप इनमें खाने पीने की चीजें बेझिझक स्टोर कर सकती हैं। विशेष रूप से तरह-तरह के दाल, चना, काबुली आदि स्टोर करने के लिए बढ़िया विकल्प है। इसे 11,000 से अधिक लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। इसे आप भी ट्राई करें।

अगर आपको डाल रखने के लिए अलग-अलग डब्बे रखना पसंद नहीं है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! विशेष रूप से बरसात के मौसम में बार-बार डब्बे खोलने और बंद करने से उनमें नामी बैठ सकती है। जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें खराब हो सकती है। ऐसे में इस तरह का स्टोरेज कंटेनर आपकी मदद कर सकता है। इसमें 6 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें आप चावल, राजमा, चने आदि डालकर बिना इनका ढक्कन खोले आवश्यकता अनुसार इनमें रखी चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं।

अगर आपको ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या मसाले रखने के लिए छोटे डब्बे चाहिए, तो 700 ml का ये एयर टाइट डब्बों का सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें एयरटाइट ढक्कन मिल जाएंगे जिनकी मदद से इनमें नमी प्रवेश नहीं होती। बारिश के मौसम में ये एक बढ़िया स्टोरेज विकल्प साबित होगा। अगर आप आजतक लो क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनमें खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर ग्रॉसरी को लंबा चलाना है, तो ये BPA फ्री कंटेनर्स ऑर्डर करें।

GLOWNY का एयर टाइट कंटेनर बरसात के मौसम के लिए एक बढ़िया विकल्प साबित होगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी नमी प्रवेश नहीं करती और आपके खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। इसे BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित विकल्प है। इसमें 1200 में ये 8 डब्बों का सेट आएगा, जो एक साधारण परिवार में ग्रॉसरी रखने के लिए पर्याप्त रहेगा। ये ट्रांसपेरेंट है इस प्रकार आप चीजों को आराम से देख कर निकाल सकते हैं।

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