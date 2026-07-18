बरसात में खाना रहेगा फ्रेश, स्कूल और ऑफिस के लिए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स

ऑफिस हो या बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स, अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो बरसात में खाना खराब हो सकता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के सुरक्षित विकल्प खरीदें!

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अगर आप भी रोजाना ऑफिस जाती हैं या आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तो बरसात में खानपान का विशेष ध्यान रखें! खासकर लांच बॉक्स का, इनमें लगभग 4 से 5 घंटे तक खाना पैक रहता है, अगर लंच बॉक्स अच्छी क्वालिटी का न हो तो वो खाने का स्वाद और फ्लेवर दोनों बिगाड़ सकता है। विशेष रूप से मानसून में बैक्टिरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाने का स्वाद जल्दी खराब हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स इस्तेमाल करें। आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के इन सभी लंच बॉक्स पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इन्हें सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Milton का ये मिनी लंच बॉक्स स्कूल से लेकर ऑफिस के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इनमें साधारण सब्जी रोटी जैसी चीजें रखने के लिए पर्याप्त जगह है। ये कंटेनर्स BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं, जो खाने में टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। इसमें 300ml के 2 गोल डब्बे आएंगे। इसके साथ इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा, जिनकी मदद से इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Milton का ये लंच बॉक्स ऑफिस के लिए बेस्ट विकल्प है। इस बैग को ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आएंगे, साथ में एक टंबलर और फ्लोरल इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इस प्रकार आपके लिए लंच कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। इसमें अलग-अलग रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 42% के ऑफ पर आर्डर कर सकते हैं। ये टॉक्सिन फ्री हैं, इस प्रकार ये मानसून में लंच ले जाने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होंगे।

Cello MF स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स नियमित रूप से लंच ले जाने के लिए पर्याप्त रहेगा। इसमें 300ml के 3 राउंड स्टेनलेस स्टील कंटेनर आएंगे। साथ भी इसमें 450ml का एक वॉटर बोतल भी मिल जाता है और सभी एयर टाइट क्लिप लॉक ढक्कन के साथ आएंगे। इस प्रकार इनमें से लिक्विड खाना निकालने का भी कोई झंझट नहीं रहता। इतना ही नहीं इस लंच बॉक्स सेट को कैरी करने के लिए आपको एक बैग भी मिल जाएगा, जो देखने में काफी आकर्षक है। अगर आप भी कंप्लीट लंच सेट की तलाश में हैं, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बेहद सस्ते में आर्डर कर सकते हैं।

अगर घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स परफेक्ट रहेगा। बच्चों के अलावा युवा इसे ऑफिस लंच के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं। बच्चों को ये लंच बॉक्स आकर्षक लग सकता है, जिससे वो खाने में भी अधिक रुचि दिखाएंगे। ये BPA फ्री प्रोडक्ट है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और इनमें गरम खाना डालने पर भी वो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यानी अब मानसून में भी आपका लंच लंबे समय तक फ्रेश और स्वस्थ रहेगा। एक लंच बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट है, जिसमें दाल चावल या सब्जी रोटी आदि कुछ भी रख सकते हैं।

Milton कॉरपोरेट लंच बॉक्स में 280ml के 2 राउंड डब्बे आएंगे। साथ में एक 500ml का चपाती बॉक्स और इंसुलेटेड बैग भी मिल जाता है। खासकर मानसून में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इनमें खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है। इस सुरक्षित विकल्प पर इस समय 24% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये मौका हाथ सेन जाने दें। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स की तलाश में थे, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें।

Milton के इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 राउंड कंटेनर, 180ml, 320ml और 450ml आएंगे। साथ में 750ml का वॉटर बॉटल सहित एक अचार का डब्बा और एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। ये कंटेनर्स BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं, जो खाने में टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। एयरटाइट ढक्कन इन्हें लीक प्रूफ बनाते हैं, इसमें लिक्विड फूड भी आराम से पैक हो जाता है। वहीं इस समय ये 63% के ऑफ पर उपलब्ध है, यानी आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Warmeo का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स माइक्रोवेव सेफ विकल्प है। स्टेनलेस स्टील कंटेनर बॉक्स ऑफिस से लेकर स्कूल लंच बॉक्स के तौर पर कैरी करने के लिए सुरक्षित विकल्प साबित होगा। इन्हें BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो टॉक्सिन फ्री हैं। इनमें गर्म खाना भी पैक कर सकती हैं। खासकर बरसात के मौसम में जहां खाना खराब होने का खतरा अधिक होता है, उस जगह भी ये लंच बॉक्स पूरी तरह सुरक्षित साबित होगी। तो फिर देर कैसा आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस कंप्लीट लंच बॉक्स में 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर (290ml, 450ml, 600ml) आएंगे, जो माइक्रोवेव सुरक्षित हैं। साथी 750ml का वॉटर बॉटल और 130ml का अचार का डब्बा भी आएगा। इतना ही नहीं इसके साथ एक इंसुलेटेड बैग भी आता है, जिनमें आप इन सारे डब्बे डालकर आराम से पैक कर सकते हैं। ये ऑफिस से लेकर ट्रैवलिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इनके डब्बे टॉक्सिन फ्री हैं, इस तरह इनमें ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान भी आपका खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है।

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