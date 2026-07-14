रखे-रखे आलू में नहीं निकलेंगे अंकुर, बस टोकरी में रख दें ये एक चीज
Smart Kitchen Hack: अगर घर में रखे कच्चे आलू कुछ ही दिनों में अंकुरित होने लगते हैं, तो उन्हें रखने का तरीका बदलने की जरूरत है। एक आसान घरेलू हैक आलू को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद कर सकता है।
कई घरों में आलू एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदकर रख लिए जाते हैं ताकि बार-बार बाजार ना जाना पड़े। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनमें अंकुर निकलने लगते हैं या वे मुलायम होने लगते हैं। ऐसा होने पर आलू जल्दी खराब होते हैं और कई बार उन्हें फेंकना ही पड़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत तरीके से रखना होती है।
अगर आलू को सही जगह और सही तरीके से रखा जाए, तो वे काफी समय तक ठीक रह सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बेहद आसान घरेलू हैक भी आलू को जल्दी अंकुरित होने से बचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं यह तरीका और आलू को संभालकर रखने के कुछ जरूरी टिप्स।
क्यों जल्दी अंकुरित हो जाते हैं आलू?
आलू में समय के साथ स्वाभाविक रूप से अंकुर निकलने लगते हैं। अगर उन्हें ज्यादा गर्म, नमी वाली या तेज रोशनी वाली जगह पर रखा जाए, तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है।
- ये आसान हैक आएगा काम
अगर आप चाहते हैं कि आलू जल्दी अंकुरित ना हों, तो आलू के बीच एक सेब रख दें। सेब से निकलने वाली एथिलीन गैस आलू में जल्दी अंकुर बनने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है। इस आसान उपाय से आलू ज्यादा दिनों तक ताजे बने रहते हैं।
- हवादार जगह पर रखें आलू
आलू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां हवा आती-जाती रहे। बंद डिब्बे या पूरी तरह बंद थैली में रखने से नमी बढ़ सकती है, जिससे आलू जल्दी खराब होते हैं।
- धूप से रखें दूर
सीधी धूप में रखने से आलू का रंग बदल सकता है और उनमें अंकुर भी जल्दी निकल सकते हैं। इसलिए उन्हें ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना बेहतर माना जाता है।
- प्याज के साथ ना रखें
बहुत से लोग आलू और प्याज को एक साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा अलग-अलग जगह पर रखें।
- बार-बार चेक करते रहें
अगर किसी आलू में अंकुर निकल आया है या वह खराब होने लगा है, तो उसे बाकी आलू से अलग कर दें। इससे दूसरे आलू भी लंबे समय तक ठीक रहेंगे।
- प्लास्टिक की थैली से बचें
अगर आलू प्लास्टिक की थैली में रखे हैं, तो उनमें नमी जमा हो सकती है। बेहतर होगा कि उन्हें टोकरी, जालीदार थैले या कागज के थैले में रखें।
अंकुरित आलू खाने चाहिए या नहीं?
अगर आलू में छोटे-छोटे अंकुर निकले हैं, तो उन्हें अच्छी तरह हटाकर और हरे हिस्से को काटकर कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आलू में बहुत ज्यादा अंकुर निकल आए हों, वह हरा पड़ गया हो या बहुत नरम हो गया हो, तो उसे खाने से बचना बेहतर माना जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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