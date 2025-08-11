जन्माष्टमी की रात 12 बजे क्यों काटा जाता है खीरा ? कृष्ण जन्म से जुड़ा है रहस्य

Janmashtami 2025: क्या आप जानते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन आधी रात को डंठल वाला खीरा क्यों काटा जाता है? , कृष्ण जन्म का खीरे से क्या है सम्बन्ध और खीरे से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कैसे करवाया जाता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के रहस्य।

हिंदू धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है। बता दें, श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में होने की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा भी रात 12 बजे की जाती है। इस दिन श्रीकृष्ण भक्त पूजा और व्रत रखकर अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक और चीज बेहद खास होती है और वो है आधी रात को खीरा काटना। क्या आप जानते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन आधी रात को डंठल वाला खीरा क्यों काटा जाता है? , कृष्ण जन्म का खीरे से क्या है सम्बन्ध और खीरे से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कैसे करवाया जाता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के रहस्य।

जन्माष्टमी पर खीरे का क्या है महत्व? जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का बहुत खास महत्व माना गया है। जन्माष्टमी की पूजा खीरा काटे बिना पूरी नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें, कि खीरा काटने की परंपरा श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। दरअसल, जिस तरह बच्चे के जन्म के समय उसकी गर्भनाल काटी जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी की रात खीरे का तना काटा जाता है। हिंदू धर्म में यह परंपरा श्रीकृष्ण के जन्म का प्रतीक मानी जाती है। जिसे कई जगह 'नल छेदन' के नाम से भी जाना जाता है।

कृष्ण जन्म पर डंठल वाला खीरा ही क्यों काटा जाता है? अकसर कई बार लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं कि कृष्ण जन्म के दौरान डंठल वाला खीरा ही क्यों काटा जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जिस तरह बच्चे के जन्म के समय उसकी गर्भनाल को मां के गर्भ से काटकर अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह हिंदू मान्यताओं के अनुसार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण का गर्भनाल माना जाता है और खीरे के डंठल को खीरे से काटकर अलग करना, उसे श्री कृष्ण को मां देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर मनाया जाता है। इस खीरे के डंठल को काटने की रस्म को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। जो रात के 12 बजे की जाती है।