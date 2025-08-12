जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को क्यों लगाया है 56 भोग? जानें क्या-क्या होता है शामिल
आपने सुना होगा कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 56 ही क्यों? दरअसल इससे जुड़ी हैं कई धार्मिक मान्यताएं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
जन्माष्टमी के पावन पर्व का इंतजार हर कृष्ण भक्त को बड़ी बेसब्री से रहता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वीलोक पर अवतरित हुए थे। इस दिन पूरे देशभर में धूमधाम के साथ कान्हा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। मंदिरों में झांकियां सजती हैं और भोग के लिए ढेर सारा प्रसाद भी बनता है। आपने सुना होगा कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 56 ही क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या विशेष है? दरअसल इससे जुड़ी हैं कई धार्मिक मान्यताएं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इन 56 भोगों में आखिर शामिल क्या-क्या होता है, ताकि जन्माष्टमी पर आप भी नंदलाल को 56 भोग का प्रसाद अर्पित कर सकें।
आखिर क्यों लगाया जाता भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद?
भगवान श्री कृष्ण को छप्पन भोग अर्पित करने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस दौरान वो पूरे 7 दिनों तक यूं ही खड़े रहे थे और उन्होंने भोजन और जल की एक बूंद तक नहीं ली थी। अब 8वें दिन इंद्रदेव का प्रकोप शांत हुआ और ब्रजवासी पर्वत के नीचे से बाहर आए।
उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को धन्यवाद कहने के लिए तरह तरह के व्यंजन उनके लिए बनाएं। चूंकि मां यशोदा भगवान अपने कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन कराती थीं, उस हिसाब से 7 दिनों के 8 व्यंजन जोड़कर पूरे 56 भोग तैयार किए गए। कहते हैं बस तभी से भगवान श्री कृष्ण को छप्पन भोग लगाने की परंपरा चलती आ रही है।
छप्पन भोग में क्या-क्या शामिल होता है?
भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाने वाले 56 भोग में मीठा, नमकीन, चटपटा, खट्टा; जैसे सभी स्वाद वाले व्यंजन शामिल होते हैं। आइए जानें वो कौन-कौन से व्यंजन हैं- रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, खीर, माखन-मिश्री, मालपुआ, घेवर, मूंग दाल हलवा, काजू-बादाम बर्फी, पिस्ता बर्फी, मोहनभोग, पूड़ी, कचौरी, पकोड़े, पंजीरी, मीठे चावल, आलू की टिक्की, नारियल पानी, शिकंजी, बादाम का दूध, छाछ, शक्कर पारा, मठरी, भुजिया, रोटी, खिचड़ी, आलूबुखारा, सेब, केला, अंगूर, किशमिश, सुपारी, चना, चटनी, मुरब्बा, पापड़, जीरा-लड्डू, दलिया, सफेद-मक्खन, देसी घी, शहद, सौंफ, पान और मेवा, ताजी क्रीम, साग, दूधी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, कढ़ी, पंचामृत, गोघृत, आम।
