क्या सफेद चीनी में होती हैं जानवरों की हड्डियां? ये वेज है या नॉन वेज, 1 चीज से चेक करें
सफेद चीनी हम सभी के घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। दरअसल रिफाइंड शुगर बनाते हुए कई जगह बोन चार का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में आपकी चीनी वेज है या नॉन वेज, ऐसे पता लगाएं।
चाय-कॉफी, मिठाई और घर में बनने वाली कई डिशेज में चीनी का इस्तेमाल होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी शाकाहारी होती है या मांसाहारी? ये सवाल आपको सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन उतना ही जरूरी है। खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि चीनी क्या वाकई शाकाहारी है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सफेद चीनी, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, उसे सफेद और चमकदार बनाने के लिए बोन चार, जो पशुओं की हड्डियों से बनता है; का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसलिए रिफाइंड शुगर खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक चीनी पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं होती है। तो अब आपकी चीनी वेज है या नॉन वेज, आइए जानते हैं।
क्या चीनी पूरी तरह शाकाहारी नहीं है?
अमूमन लोगों को लगता है कि चीनी तो गन्ने से बनाई जाती है, इसलिए ये पूरी तरह शाकाहारी हुई। लेकिन ये अधूरा सच है। दरअसल गन्ने से चीनी बनाने के बाद रिफाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें चीनी को सफेद और चमकदार बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों से बनने वाले बोन चार (Bone Char) के साथ मिक्स किया जाता है। ये प्रक्रिया रिफाइंड शुगर बनाने के लिए की जाती है, जिसे आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कई लोग चीनी को पूरी तरह से शाकाहारी नहीं मानते हैं।
क्या हर सफेद चीनी में मिलाया जाता बोन चार?
जरूरी नहीं है कि रिफाइंड शुगर बनाने के लिए हर बार बोन चार का इस्तेमाल किया जाए। आजकल तो आर्गनिक और वीगन उत्पादों की मांग बढ़ी है, ऐसे में शुद्ध शाकाहारी चीनी मिलना भी आसान हो गया है। प्रोडक्ट्स पर वीगन या बोन चार फ्री रिफाइनिंग का लोगो देखकर आप वेजिटेरियन चीनी आराम से खरीद सकते हैं।
भारत में किस तरह बनती है रिफाइंड शुगर?
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो भारत की रिफाइनरियों में बनने वाली ज्यादातर चीनी वीगन होती है। यानी इसे बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों से बनने वाले बोन चार का इस्तेमाल नहीं होता है। चीनी को छानने और उसका रंग हटाने के लिए बोन चार के अलावा एक्टिवेटेड कार्बन (लकड़ी, कोयला), ग्रेन्यूलर कार्बन और कई अन्य तकनीकों का इस्तेमाल भी होता है। भारत में ज्यादातर चीनी की निर्माता सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर के चीनी को रिफाइन करते हैं।
वेजिटेरियन हैं तो कैसे खरीदें चीनी
अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो चीनी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो चीनी के पैकेट पर लेबल चेक करें। अगर 100% वीगन या बोन चार रिफाइनिंग फ्री जैसी जानकारी दी हो, तो आराम से आप उस चीनी को खरीद सकते हैं। खुली चीनी लेने से बचें, क्योंकि उसके बारे में कोई ठोस जानकारी पता नहीं होती है। वहीं आप चीनी के अलावा गुड़, खजूर, डेट शुगर, मॉन्क फ्रूट एक्सट्रेक्ट जैसी अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन