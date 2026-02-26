Hindustan Hindi News
सेहत के नाम पर धोखा! नकली पनीर पहचानने के 3 घरेलू टेस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए

Feb 26, 2026 10:10 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पनीर को हेल्दी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाला हर पनीर शुद्ध नहीं होता। कुछ आसान घरेलू टेस्ट से आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं।

सेहत के नाम पर धोखा! नकली पनीर पहचानने के 3 घरेलू टेस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए

भारतीय रसोई में पनीर एक लोकप्रिय और पोषण से भरपूर फूड माना जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए यह प्रोटीन का अहम स्रोत है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाला हर पनीर शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं। कई बार जो पनीर हम असली समझकर खरीदते हैं, वह दूध पाउडर, पानी, चूना और पाम ऑयल से तैयार किया गया नकली उत्पाद भी हो सकता है।

न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग के अनुसार, नकली पनीर ना सिर्फ स्वाद में खराब होता है बल्कि लंबे समय तक सेवन करने पर सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पनीर खरीदते और इस्तेमाल करते समय उसकी शुद्धता जांचना बेहद जरूरी है।

नकली पनीर क्यों होता है खतरनाक?

मिलावटी पनीर में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स और सस्ते फैट्स पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है।

असली और नकली पनीर पहचानने के 3 आसान घरेलू टेस्ट

1. सिरका (Vinegar) टेस्ट

  • पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसमें कुछ बूंदें सिरका डालें।
  • अगर हल्की खट्टी और दही जैसी खुशबू आए, तो पनीर असली है।
  • अगर कोई अजीब या केमिकल जैसी गंध आए, तो वह मिलावटी हो सकता है।

2. टेक्सचर टेस्ट

  • असली पनीर का टेक्सचर मुलायम और दबाने पर आसानी से टूटने वाला होता है।
  • वहीं, नकली पनीर अक्सर रबर जैसा सख्त और चबाने में भारी लगता है।

3. आयोडीन टेस्ट

  • पनीर के छोटे से टुकड़े पर आयोडीन टिंचर की एक बूंद डालें।
  • अगर रंग में कोई बदलाव ना हो, तो पनीर असली है।
  • अगर रंग नीला या गहरा भूरा हो जाए, तो उसमें स्टार्च या अन्य मिलावट हो सकती है।

पनीर खरीदते समय रखें ये सावधानियां

  1. हमेशा भरोसेमंद डेयरी या ब्रांड से पनीर खरीदें।
  2. बहुत ज्यादा चमकदार या ज्यादा सफेद पनीर से बचें।
  3. पनीर का स्वाद हल्का और दूध जैसा होना चाहिए।
  4. घर पर बना पनीर सबसे सुरक्षित विकल्प होता है।

घर पर पनीर बनाना क्यों बेहतर है?

घर पर बना पनीर ना सिर्फ शुद्ध होता है बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। इसमें किसी तरह की मिलावट या हानिकारक फैट नहीं होता, जिससे यह बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित रहता है।

स्वाद और सेहत की बात! पनीर सेहत के लिए फायदेमंद तभी है, जब वह शुद्ध हो। कुछ आसान घरेलू टेस्ट अपनाकर आप नकली पनीर से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपकी सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है।

