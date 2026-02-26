सेहत के नाम पर धोखा! नकली पनीर पहचानने के 3 घरेलू टेस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए
पनीर को हेल्दी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाला हर पनीर शुद्ध नहीं होता। कुछ आसान घरेलू टेस्ट से आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं।
भारतीय रसोई में पनीर एक लोकप्रिय और पोषण से भरपूर फूड माना जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए यह प्रोटीन का अहम स्रोत है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाला हर पनीर शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं। कई बार जो पनीर हम असली समझकर खरीदते हैं, वह दूध पाउडर, पानी, चूना और पाम ऑयल से तैयार किया गया नकली उत्पाद भी हो सकता है।
न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग के अनुसार, नकली पनीर ना सिर्फ स्वाद में खराब होता है बल्कि लंबे समय तक सेवन करने पर सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पनीर खरीदते और इस्तेमाल करते समय उसकी शुद्धता जांचना बेहद जरूरी है।
नकली पनीर क्यों होता है खतरनाक?
मिलावटी पनीर में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स और सस्ते फैट्स पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है।
असली और नकली पनीर पहचानने के 3 आसान घरेलू टेस्ट
1. सिरका (Vinegar) टेस्ट
- पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसमें कुछ बूंदें सिरका डालें।
- अगर हल्की खट्टी और दही जैसी खुशबू आए, तो पनीर असली है।
- अगर कोई अजीब या केमिकल जैसी गंध आए, तो वह मिलावटी हो सकता है।
2. टेक्सचर टेस्ट
- असली पनीर का टेक्सचर मुलायम और दबाने पर आसानी से टूटने वाला होता है।
- वहीं, नकली पनीर अक्सर रबर जैसा सख्त और चबाने में भारी लगता है।
3. आयोडीन टेस्ट
- पनीर के छोटे से टुकड़े पर आयोडीन टिंचर की एक बूंद डालें।
- अगर रंग में कोई बदलाव ना हो, तो पनीर असली है।
- अगर रंग नीला या गहरा भूरा हो जाए, तो उसमें स्टार्च या अन्य मिलावट हो सकती है।
पनीर खरीदते समय रखें ये सावधानियां
- हमेशा भरोसेमंद डेयरी या ब्रांड से पनीर खरीदें।
- बहुत ज्यादा चमकदार या ज्यादा सफेद पनीर से बचें।
- पनीर का स्वाद हल्का और दूध जैसा होना चाहिए।
- घर पर बना पनीर सबसे सुरक्षित विकल्प होता है।
घर पर पनीर बनाना क्यों बेहतर है?
घर पर बना पनीर ना सिर्फ शुद्ध होता है बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। इसमें किसी तरह की मिलावट या हानिकारक फैट नहीं होता, जिससे यह बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित रहता है।
स्वाद और सेहत की बात! पनीर सेहत के लिए फायदेमंद तभी है, जब वह शुद्ध हो। कुछ आसान घरेलू टेस्ट अपनाकर आप नकली पनीर से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपकी सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
