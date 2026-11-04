क्या मिठाइयों पर लगा चांदी का वर्क जानवरों की आंत से बनता है? एक्सपर्ट से जानें कड़वा सच
दिवाली पर आप जिन मिठाईयों को भगवान को भोग लगाते हैं या शौक से खाते हैं, उनपर लगा चांदी का वर्क नॉन वेज भी हो सकता है। डाइट एक्सपर्ट ने बताया है कि इस दिवाली आपको क्यों ऐसी मिठाइयों को लेने से बचना चाहिए।
दिवाली का त्योहार हो और घर में भर-भर के मिठाइयां ना आएं, ऐसा कैसे हो सकता है भला। अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को देने से ले कर पूजा में भगवान को भोग लगाने तक, दिवाली पर मिठाइयों का बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये मिठाइयां नॉन वेज भी हो सकती हैं? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन काजू कतली, बर्फी अन्य मिठाइयों पर लगे चांदी के वर्क को बनाने का पारंपरिक तरीका जानवरों से जुड़ा रहा है। ऐसे में कई लोग चांदी के वर्क को नॉन वेज मानते हैं और इन्हें लेने से बचते हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डाइट एक्सपर्ट सिमरत कथूरिया भी चांदी के वर्क वाली मिठाइयों को ना लेने की सलाह देती हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।
क्या मिठाइयों पर लगा चाँदी का वर्क नॉन वेज है?
सिमरत बताती हैं कि जो मिठाइयां आप भगवान को भोग में चढ़ाते हैं, उनपर लगने वाला चांदी का वर्क नॉन वेज भी हो सकता है। दरअसल पारंपरिक रूप से इसे बनाने के लिए जानवरों की आंतों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि FSSAI ने इस तरीके पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से चांदी का वर्क बनाया जाता है।
क्या वर्क में वाकई चांदी का इस्तेमाल होता है?
एक्सपर्ट बताती हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, खाने में इस्तेमाल होने वाले चांदी के वर्क में कम से कम 99.9 प्रतिशत शुद्ध चांदी होनी चाहिए। लेकिन आजकल चांदी के बढ़ते भाव तो हर किसी को पता हैं। शुद्ध चांदी के वर्क की एक शीट लगभग 500 रुपए की आती है। वहीं एक काजू कतली के डिब्बे में ऐसी 2 से 3 शीट तक इस्तेमाल हो जाती हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो मिठाई का एक डिब्बा 600-700 रुपए के बीच मिलना पॉसिबल ही नहीं है।
चांदी की एल्यूमिनियम का होता है इस्तेमाल
सिमरत बताती हैं कि आजकल ज्यादातर हलवाई चांदी की जगह एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हथौड़े से पीट-पीटकर इतना पतला कर दिया जाता है कि पता ही नहीं लगता कि ये चांदी नहीं एल्यूमिनियम है। इसके अलावा कई हलवाई तो लेड, क्रोमियम और निकेल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं।
इस दिवाली खाएं बिना वर्क वाली मिठाइयां
डाइट एक्सपर्ट सलाह देती हैं कि कोशिश करें कि इस बार बिना चांदी के वर्क वाली मिठाइयां ही खरीदें। क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये वेज हैं या नॉन वेज। वहीं हो सकता है कि चांदी की जगह आप एल्यूमिनियम या कोई दूसरा मेटल खा रहे हों। इसलिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि ऐसी मिठाइयों को चुना जाए, जिनमें चांदी के वर्क का इस्तेमाल ही ना किया गया हो।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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