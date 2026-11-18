रात के बचे हुए चावल दोबारा गर्म कर के खाने चाहिए या नहीं? ये 1 गलती बना सकती है बीमार
कई बार रात के चावल ज्यादा बच जाते हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा गर्म कर के खाना चाहिए या नहीं, ये अक्सर लोगों का सवाल रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चावल गर्म कर के खाए जा सकते हैं, लेकिन ये 1 गलती करने से बचना चाहिए।
भारतीय घरों में अक्सर ऐसा होता है कि रात के चावल बच जाते हैं। ऐसे में लोग इन्हें दोबारा गर्म कर के या फ्राई कर के खा लेते हैं, जिससे खाना वेस्ट नहीं होता। लेकिन क्या बचे हुए चावल को गर्म कर के खाना सही है? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है हां भी और नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। दरअसल रात के चावल गर्म कर के दोबारा खाने हैं या नहीं, ये निर्भर करता है कि आपने उन्हें स्टोर कैसे किया है। अगर रातभर चावल बाहर ही रखे हुए हैं, तो उनमें बैक्टीरिया पनप सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग तक का खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं बचे हुए चावल दोबारा खाने का सही तरीका क्या है।
क्या रात के चावल दोबारा गर्म कर के खाना सही है?
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो पके हुए चावल को रातभर के लिए बाहर रखना, सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल चावल में बैसिलस सेरियस (Bacillus cereus) नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पकाने पर भी नहीं मारता और स्पोर्स बनाकर छिप जाता है। जब चावल रात भर के लिए रसोई में रखे रहते हैं, तो ये स्पोर्स जाग जाते हैं और 'सेरुलाइड' नाम का टॉक्सिन रिलीज करते हैं।
एक्सपर्ट्स की मानें तो ये टॉक्सिन इतना जिद्दी होता है कि चावल को दोबारा गर्म करने या तड़का लगाने पर भी नहीं खत्म होता। उल्टा इसकी स्मेल जीरे की खुशबू में छिप जाती है, जिससे इसके होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अगर चावल खाने के आधा घंटे बाद आपका जी मिचलाने लगे, उल्टी शुरू हो जाए या पेट में दर्द होने लगे, तो समझ लें इस टॉक्सिन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
हमेशा फ्रिज में रखें रात के चावल
सबसे बड़ी गलती है बचे हुए चावल को देर तक बाहर छोड़ना। अगर आपके चावल बच गए हैं तो पकने के एक घंटे के अंदर ही उन्हें फ्रिज में स्टोर कर के रख दें। कोशिश करें कि चावल 24 घंटे के अंदर ही खा लें। दोबारा गर्म करते समय इन्हें भाप निकलने तक अच्छी तरह पकाएं।
क्या दोबारा गर्म करना गलत है?
चावल को दोबारा गर्म कर के खाना गलत नहीं है। असली गलती है उन्हें देर तक बाहर छोड़ना। अगर आप चावल पकने के एक घंटे के अंदर ही उन्हें फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, फिर भाप निकलने तक अच्छी तरह गर्म कर के खाते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं है। बस ध्यान रहे चावल बार बार गर्म ना करें। एक बार में उतने ही चावल गर्म करें, जितने आप खाने वाले हैं।
कैसे पहचाने चावल खाने लायक नहीं हैं?
कई बार लोग सोचते हैं कि चावल से बदबू नहीं आ रही है, तो उन्हें गर्म कर के खाया जा सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल बैसिलस सेरियस बैक्टीरिया से दूषित चावल देखने और सूंघने में नॉर्मल लग सकते हैं और खाने में भी उनका पता नहीं चलता। इसलिए अगर चावल लंबे समय तक बाहर रखे हुए हैं, तो उन्हें ना खाने में ही भलाई है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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