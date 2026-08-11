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क्या मीट मसाला में मीट मिला हुआ होता है? ये वेज है या नॉन वेज, जानें सच!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या मीट मसाला नॉन वेज होता है या वेज? ये कन्फ्यूजन लोगों में बड़ी आम है। कई शाकाहारी लोग इसी वजह से मीट मसाला अपने खाने में नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीट मसाला में मीट मिला हुआ होता है। जानें इसके पीछे सच्चाई क्या है।

Is Meat Masala Really Non-Veg?
क्या मीट मसाला नॉन वेज होता है?

मार्केट में तरह-तरह के मसालों का ब्लेंड मिलता है, जिनका इस्तेमाल खाने को और ज्यादा जायकेदार बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा ही पॉपुलर मसाला है मीट मसाला, जिसका इस्तेमाल मीट की ग्रेवी को गाढ़ा और खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि कई लोग रोजाना की सब्जी और दाल में भी जरा सा मीट मसाला जरूर एड करते हैं। हालांकि मीट मसाले को ले कर एक कन्फ्यूजन अक्सर सुनने को मिलती है कि क्या ये नॉन वेज होता है? कई लोगों को लगता है कि चूंकि ये मीट मसाला है, इसलिए इसमें भी कोई नॉन वेज आइटम मिलाया गया होगा, जिससे मसाले की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएं। इसी वजह से कई बार लोग डेली वाली सब्जी में इसे डालने से बचते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये नॉन वेज है या फिर वेज? आइए इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।

मीट मसाला क्या होता है?

मीट मसाला कुछ खास मसालों का एक ब्लेंड होता है, जिसमें कई तरह के सूखे और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे- लौंग, दालचीनी, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, अमचूर पाउडर आदि। अलग-अलग कंपनियां अपने हिसाब से चीजों का अनुपात और मात्रा डिसाइड करती हैं। ये मसाला आमतौर पर मीट की ग्रेवी तैयार करते हुए मिलाया जाता है, जिससे डिश का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। कई लोग इसे वेज डिशेज बनाते हुए भी मिलाते हैं, क्योंकि इससे सिंपल खाने का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है।

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क्या मीट मसाला नॉन वेज होता है?

कई वेजिटेरियन लोग सब्जी में मीट मसाला डालना सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नॉन वेज होता है। जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल मीट मसाले में किसी तरह का मीट या कोई नॉन वेज मौजूद नहीं होता है। ये बस सूखे मसालों का ब्लेंड होता है, जिसे खासतौर पर मीट, चिकन या दूसरी नॉन वेज डिशेज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

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पैकेट पर लेबल देखकर लगा सकते हैं पता

कोई भी मसाला देखकर सिर्फ नाम से वेज या नॉन वेज का अंदाजा लगाना सही नहीं है। इसके लिए सबसे सही है कि आप मसाले के पैकेट का लेबल चेक करें। अगर पैकेट पर हरा शाकाहारी लेबल दिया गया है, तो मसाला पूरी तरह वेज है। मार्केट में मिलने वाले मीट मसाले के पैकेट पर यही हरे रंग का लेबल होता है, जिससे साफ पता लगता है कि मीट मसाला पूरी तरह से वेजिटेरियन होता है। यानी इसमें किसी भी तरह के मीट का इस्तेमाल नहीं होता है।

क्या सब्जी-दाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं मीट मसाला

मीट मसाला का इस्तेमाल आप दाल या सब्जी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा तेज मसालेदार खाना पसंद है, तो रोज के खाने को अलग ट्विस्ट देने के लिए मीट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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