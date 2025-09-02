अंडा वेज है या नॉन वेज? न्यूट्रीशनिस्ट ने किया बड़ा खुलासा!

आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि आजकल बाजार में बिकने वाले अंडे वेजिटेरियन ही होते हैं। आखिर अंडे को ले कर ये वेज और नॉन वेज का पूरा मामला क्या है? न्यूट्रीशनिस्ट ने एक पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है।

'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे' लेकिन ये 'अंडे का फंडा' समझना जरा मुश्किल है। इससे जुड़े तमाम सवाल लोगों के मन में बने रहते हैं। एक तो यही कि अंडा वेज है या नॉन वेज। जी हां, आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि आजकल बाजार में बिकने वाले अंडे वेजिटेरियन ही होते हैं। ये बात बड़ी चौंकाने वाली भी लगती है कि भला अंडा वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो अंडा खाने के बावजूद खुद को वेजिटेरियन बताते हैं। अब आखिर अंडे को ले कर ये वेज और नॉन वेज का पूरा मामला क्या है? न्यूट्रीशनिस्ट (Nutricop) ने एक पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। अगर आपके मन में भी ये सवाल बना रहता है, तो आइए जानते हैं आखिर सच क्या है।

अंडा वेज है या नॉन वेज? आजकल बाजार में मिलने वाले अंडों को ज्यादातर लोग वेजिटेरियन कहते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि इसके पीछे की वजह बड़ी सिंपल सी है। दरअसल बाजार में बिकने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी ये मेटिंग के जरिए नहीं बनाए जाते और इनमें से कभी बच्चा भी नहीं निकलता। न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि इस लॉजिक से देखा जाए तो जिस तरह दूध वेजिटेरियन होता है, ठीक उसी तरह अंडा भी वेज केटेगरी में ही आता है। बल्कि दूध के लिए तो गाय को हमेशा प्रेग्नेंट रखा जाता है, वहीं अंडे के केस में मुर्गी को मुर्गे से दूर रखा जाता है।

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि इनके अलावा बाजार में फर्टिलाइज्ड एग भी मिलते हैं, जिनमें से बच्चा निकलता है। ऐसे अंडे आमतौर पर कम पैदा किए जाते हैं और काफी महंगे भी होते हैं। सेम लॉजिक से देखें तो क्योंकि इन अंडों से एक लाइफ निकलती है, तो इन्हें नॉन वेज की कैटिगरी में रखना ठीक है।