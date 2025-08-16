क्रीम या मलाई नहीं है तो घर में यूं बना सकती हैं इंस्टेंट सफेद मक्खन, सीख लें ये ट्रिक
Instant White Butter Trick: कान्हा जी को भोग में सफेद मक्खन बेहद प्रिय है। और साथ में मक्खन के मिश्री का भोग लगाया जाता है। लेकिन जन्माष्टमी से पहले ना फ्रिज में मलाई रखी और ना ही क्रीम है तो सफेद मक्खन कैसे बनेगा। तो ये इंस्टेंट ट्रिक की हेल्प से बना लें फटाफट सफेद मक्खन।
कृष्ण जन्मोत्सव की धूम चारों तरफ है। लोग घरों में व्रत-उपवास के साथ ही भोग, प्रसाद और आरती की तैयारियों में लगे हैं। कन्हैया को माखन मिश्री अति प्रिय है। कान्हा को भोग लगाने के लिए सफेद मक्खन तैयार करना है। लेकिन ये क्या क्रीम और मलाई दोनों ही नही है। ऐसे में लास्ट मिनट पर क्या कर सकते हैं? अगर भोग लगाना ही है तो कुछ मिनटों में फटाफट से इंस्टेंट सफेद मक्खन बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी। नोट कर लें इसे बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका।
इंस्टेंट सफेद मक्खन बनाने का तरीका
वैसे तो ये सफेद मक्खन नहीं होता है क्योंकि व्हाइट बटर तो केवल क्रीम या मलाई से ही बनता है। लेकिन इमरजेंसी में इसे व्हाइट बटर के तौर पर यूज किया जा सकता है। इंस्टेंट सफेद मक्खन बनाने के लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी। जिनकी मदद से आप मात्र दस से पंद्रह मिनट में ही थोड़ा सा मक्खन बनाकर रेडी कर सकती हैं।
इंस्टेंट सफेद मक्खन बनाने की ट्रिक
इंस्टेंट सफेद मक्खन बनाना है तो बस दो चीजों की जरूरत होगी- एक कप मेल्टेड देसी घी और चार से पांच बर्फ के टुकडे़।
बस किसी बड़े बाउल में मेल्ट किए हुए देसी घी को पलटें और उसमे पांच से छह बर्फ डाल दें। जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। बस अब घी को लगातार दो मिनट तक फेंटे। घी को फेंटने के से ये फ्रोजन होने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा। जरूरत हो तो थोड़ी और बर्फ डाल दें। बस लगातार मिक्स करते रहने से घी का टेक्सचर चेंज हो जाएगा और वो सफेद होकर मक्खन जैसा दिखने लगेगा। बर्फ की वजह से ये बिल्कुल टाइट रहेगा और मेल्ट नहीं होगा। बस रेडी है इंस्टेंट सफेद मक्खन। जिसे आप इमरजेंसी में सफेद मक्खन की तरह यूज कर सकते हैं।
