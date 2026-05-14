बर्तन साफ करने वाला स्पंज कितने दिन तक इस्तेमाल करना सही है, कब बदलें?
किचन में इस्तेमाल होने वाला छोटा-सा स्पंज साफ-सफाई में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन लंबे समय तक एक ही स्पंज इस्तेमाल करने से उसमें कीटाणु पनप सकते हैं, जो बर्तनों और आपकी सेहत दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।
Important Kitchen Tips: किचन में इस्तेमाल होने वाला स्पंज हर दिन बर्तन साफ करने, तेल हटाने और किचन की सफाई में काम आता है। यह लगातार पानी, साबुन और खाने के कणों के संपर्क में रहता है। ऐसे में स्पंज जल्दी गंदा हो सकता है और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।
कई लोग महीनों तक एक ही स्पंज का इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि साबुन से स्पंज साफ हो जाता है, लेकिन सच यह है कि पुराना स्पंज कीटाणु फैलाने का कारण बन सकता है। यही वजह है कि समय-समय पर स्पंज बदलना जरूरी माना जाता है।
कितने दिनों में बदल देना चाहिए स्पंज?
किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पंज को लगभग 1 से 2 हफ्तों में बदल देना बेहतर माना जाता है। अगर परिवार बड़ा हो, बर्तनों की संख्या ज्यादा हो या फिर स्पंज लगातार गीला रहता हो तो इसे और जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है।
बदबू आना है बड़ा संकेत
अगर स्पंज से खट्टी या अजीब बदबू आने लगे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं। यह बदबू अक्सर खाने के कण, नमी और लगातार गीलेपन की वजह से आती है।
फटा या घिसा हुआ स्पंज क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए?
जब स्पंज टूटने लगे, पतला हो जाए या उसका आकार बिगड़ जाए, तो वह सही तरीके से सफाई नहीं कर पाता।
पुराने स्पंज में ज्यादा गंदगी जमा हो सकती है, बर्तन ठीक से साफ नहीं होते और कीटाणु फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है।
क्या सिर्फ साफ करना काफी है?
कई लोग स्पंज को गर्म पानी या माइक्रोवेव में रखकर साफ करने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ हद तक बैक्टीरिया कम हो सकते हैं, लेकिन यह स्थायी उपाय नहीं माना जाता।
अलग-अलग काम के लिए अलग स्पंज रखें
किचन की सफाई बेहतर रखने के लिए अलग-अलग कामों के लिए अलग स्पंज इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। जैसे बर्तन धोने के लिए अलग, किचन स्लैब साफ करने के लिए अलग और ज्यादा गंदगी साफ करने के लिए अलग- इससे गंदगी एक जगह से दूसरी जगह कम फैलती है।
स्पंज को साफ और सूखा रखना क्यों जरूरी है?
स्पंज को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह धोना और सूखी जगह पर रखना जरूरी माना जाता है। अगर स्पंज सिंक के कोने में गीला पड़ा रहे या लंबे समय तक ना सूखे तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं।
स्पंज को साफ रखने के आसान तरीके
- इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोएं
- अतिरिक्त पानी निचोड़ दें
- सूखी जगह पर रखें
- बहुत ज्यादा गंदा होने पर तुरंत बदल दें
छोटी आदतें बना सकती हैं बड़ा फर्क! किचन की सफाई से जुड़ी छोटी-छोटी आदतें पूरे परिवार की सेहत पर असर डाल सकती हैं। किचन स्पंज छोटा जरूर होता है, लेकिन उसकी सफाई और समय पर बदलाव बेहद जरूरी माना जाता है। एक साफ स्पंज किचन को ज्यादा सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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