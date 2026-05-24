इडली-डोसा का बैटर गर्मियों में खट्टा ना हो जाए पीसते समय 1 काम जरूर करें
Kitchen Hacks: गर्मियों में जब भी इडली या डोसा का बैटर घर में तैयार करें तो कई बार ये ओवरफर्मेंट हो जाता है और काफी खट्टा हो जाता है। ऐसे में दाल-चावल को पीसने के साथ ही कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स को अपना लें। ये एक तरीका बैटर को खट्टा होने से बचाएगा।
गर्मी के मौसम में इडली-डोसा का बैटर कई बार ज्यादा फर्मेंट हो जाता है। जिसकी वजह से टेस्ट में खट्टापन आ जाता है। इडली को खट्टेपन से बचाना है और सही मात्रा में फर्मेंट करना है तो बैटर का टेंपरेचर मेंटेन रखना जरूरी है क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद बैटर में मौजूद गुड बैक्टीरिया ही गट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से ये फर्मेंटेशन बढ़ जाता है और बैटर में खट्टापन आ जाता है। तो जब भी इडली या डोसा का बैटर बनाना हो तो दाल-चावल भिगोते समय ही कुछ बातों का ध्यान रखें और पीसते समय ये 1 काम जरूर करें।
उड़द दाल और चावल भिगोते समय करें ये काम
इडली बैटर बनाने के लिए चावल और दाल भिगोने के बाद जब ये फूल जाएं और फौरन आपको इसे ग्राइंड नहीं करना तो इसे फ्रिज में रख दें। जिससे कि ज्यादा हीट की वजह से भीगे हुए चावल और दाल खराब ना हो जाएं। इसका दूसरा फायदा है कि फ्रिज में रखे हुए भीगे चावल और दाल पीसते समय तेजी से गर्म नहीं होते हैं और बैटर का टेंपरेचर बहुत गर्म नहीं होता। जिससे इडली और डोसा के बैटर में सही मात्रा में गुड बैक्टीरिया बने रहते हैं।
इडली का बैटर पीसते समय मिला दें बर्फ के टुकड़े
- जब भी इडली या डोसा का बैटर पीस रही हों तो ग्राइंडर जार में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दें। गर्मी में जब आप बैटर को पीसते हैं मिक्सी की ब्लेड ज्यादा गर्म हो जाती है। ये गर्माहट दाल और चावल में बने गुड बैक्टीरिया को गर्माहट से किल होने से बचाते हैं। जिससे इस बैटर में गुड बैक्टीरिया बने रहते हैं जो गट हेल्थ के लिए जरूरी है।
- बर्फ के टुकड़े डालकर पीसने का दूसरा फायदा है कि बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनी रहती है। ज्यादातर ग्राइंडर जार में पानी डालना पड़ता है जिससे बैटर का टेक्सचर बिगड़ जाता है लेकिन बर्फ डालने से टेक्सचर भी नहीं बिगड़ता, आसानी से पिस जाता है और साथ ही ब्लेड की रगड़ से होने वाले टेंपरेचर चेंज से बैटर भी सुरक्षित बना रहता है।
- ये बर्फ के टुकड़े इडली बैटर के तापमान को कम रखते हैं। जिससे गर्मियों में बैटर बहुत ज्यादा तेजी से फर्मेंट नहीं होता और धीरे-धीरे होने से फर्मेंटेशन तो हो जाता है लेकिन खट्टापन जल्दी से नहीं आता।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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