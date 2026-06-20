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जले बर्तन को देखकर माथा पकड़ लेते हैं? बस 2 मिनट में बर्फ से होंगे साफ

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Kitchen Cleaning Hacks: जले हुए बर्तन को साफ करने में अक्सर काफी मेहनत लगती है। लेकिन अगर एक आसान और कम खर्च वाला तरीका मिल जाए, तो यह काम कुछ ही मिनटों में आसान हो सकता है। यहां हम एक बहुत आसान और असरदार हैक शेयर कर रहे हैं।

जले बर्तन को देखकर माथा पकड़ लेते हैं? बस 2 मिनट में बर्फ से होंगे साफ

रसोई में खाना बनाते समय कोई फोन कॉल आ जाए, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया या आपका ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक गया और वापस आकर देखते हैं तो बर्तन की तली काली पड़ चुकी होती है। इसके बाद शुरू होता है असली सिरदर्द। जले हुए बर्तन को साफ करने में कई बार इतना समय लग जाता है कि लगता है नया बर्तन ही खरीद लें।

कोई नमक डालने की सलाह देता है, कोई सिरका और कोई घंटों तक रगड़ने को कहता है। लेकिन क्या हो अगर फ्रीजर में रखी बर्फ ही इस परेशानी को आसान बना दे? जी हां, एक साधारण-सा बर्फ का टुकड़ा जले हुए बर्तन की जिद्दी परत को हटाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं यह कैसे-

जला हुआ बर्तन देखकर घबराने की जरूरत नहीं

अक्सर लोग जला हुआ बर्तन देखते ही उसमें तरह-तरह की सफाई वाली चीजें डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार सबसे आसान उपाय ही ज्यादा काम आता है। बर्फ का यह तरीका भी ऐसा ही एक आसान उपाय है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती।

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कैसे करें बर्फ वाला हैक?

  • अगर बर्तन अभी भी गर्म है और उसकी तली में जली हुई परत चिपकी हुई है, तो उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दें।
  • अब एक बड़े चम्मच की मदद से बर्फ को जली हुई जगह पर घुमाते रहें। करीब दो से तीन मिनट तक यह प्रक्रिया करें।
  • इसके बाद आप देखेंगे कि जली हुई परत पहले की तुलना में ढीली पड़ने लगी है। फिर सामान्य तरीके से धोने पर बर्तन साफ करना आसान हो जाएगा।

आखिर बर्फ से कैसे पड़ता है फर्क?

  1. जब गर्म बर्तन पर अचानक ठंडी बर्फ पड़ती है, तो तापमान में तेजी से बदलाव होता है।
  2. इस बदलाव की वजह से कई बार जली हुई परत अपनी मजबूत पकड़ छोड़ने लगती है।
  3. यही कारण है कि बाद में उसे हटाने में कम मेहनत करनी पड़ती है।
  4. यानी जहां पहले आपको 10-15 मिनट रगड़ना पड़ता था, वहां काम 2-3 मिनटों में ही निपट जाएगा।

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यह हैक क्यों लोगों को पसंद आ रहा है?

  • जेब पर नहीं पड़ता बोझ: इसके लिए किसी खास सामान की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रीजर में रखी बर्फ ही काफी है।
  • मेहनत कम लगती है: जिद्दी दागों को हटाने के लिए लंबे समय तक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
  • समय बचता है: रसोई के काम पहले ही कम नहीं होते। ऐसे में यह तरीका समय बचाने में मदद करता है।

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ध्यान रखें ये जरूरी बातें

  • बहुत ज्यादा गर्म बर्तन पर सावधानी रखें: अगर बर्तन बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसे कुछ देर सामान्य तापमान पर आने दें।
  • चम्मच धीरे चलाएं: बहुत जोर से खुरचने की जरूरत नहीं है। इससे बर्तन की सतह खराब हो सकती है।
  • हर दाग एक जैसा नहीं होता: अगर बर्तन बहुत ज्यादा जल चुका है, तो सिर्फ बर्फ से पूरा दाग हटना मुश्किल भी हो सकता है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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