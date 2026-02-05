Hindustan Hindi News
मैंने ट्राई किया दूध उबालने का ये वायरल तरीका, लेकिन नुकसान होते-होते बचा

संक्षेप:

दूध उबालते समय गिरना आम समस्या है। सोशल मीडिया पर वायरल लकड़ी की कलछी वाला हैक मैंने खुद ट्राई किया, लेकिन इसका रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा दावा किया जाता है।

Feb 05, 2026 11:21 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रसोई में दूध उबालना जितना आसान लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। जरा-सी नजर हटी नहीं कि दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। इससे ना सिर्फ दूध का नुकसान होता है, बल्कि गैस स्टोव और फर्श की सफाई भी बढ़ जाती है। इसी परेशानी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए किचन हैक्स वायरल होते रहते हैं। इन्हीं में से एक हैक है - जिस बर्तन में दूध उबल रहा हो, उसके ऊपर लकड़ी का चमचा या कलछी रख देने से दूध बाहर नहीं गिरेगा।

वायरल किचन हैक

यह हैक इतना वायरल है कि लोग इसे बिना सोचे-समझे अपनाने लगते हैं। मैंने भी यही किया। मैंने सोचा कि चलो इसे खुद ट्राई करके देखा जाए, ताकि पता चले कि यह सच में काम करता है या नहीं।

ट्राई किया लेकिन ये हुआ...

मैंने दूध गैस पर रखा और बर्तन के ऊपर एक लकड़ी की कलछी रख दी। ध्यान रखने के लिए मैं वहीं खड़ी रही, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत गैस बंद कर सकूं। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही दूध में उबाल तेज हुआ, वह धीरे-धीरे ऊपर आने लगा। कलछी होने के बावजूद दूध बाहर गिरने को तैयार था। अगर मैं वहीं खड़ी ना होती, तो शायद दूध स्टोव पर फैल चुका होता। मैंने तुरंत गैस बंद की और दूध गिरने से बच गया।

ऐसा क्यों हुआ ?

  1. इस पूरे अनुभव से मुझे यही समझ आया कि लकड़ी की कलछी वाला हैक हर स्थिति में काम नहीं करता। खासकर तब, जब दूध ज्यादा फैटी हो या गैस की आंच तेज हो।
  2. असल में दूध उबलते समय ऊपर जो मलाई और झाग बनता है, वही दूध को बाहर धकेलता है। लकड़ी की कलछी रखने से कभी-कभी झाग टूट सकता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसे पूरी तरह भरोसेमंद तरीका कहना सही नहीं होगा।

जरूरी है समझदारी

  • इस एक्सपेरिमेंट से मुझे एक और अहम बात समझ आई - सोशल मीडिया पर वायरल हर किचन हैक जरूरी नहीं कि सटीक हो। कई हैक्स सिर्फ खास परिस्थितियों में ही काम करते हैं। अगर आप इन्हें आंख बंद करके अपनाते हैं, तो नुकसान होने की संभावना भी रहती है।

  • अगर दूध गिरने से बचाना है, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि गैस धीमी रखें और उबलते समय पास ही रहें। चाहें तो बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें या बीच-बीच में दूध चलाते रहें। वायरल हैक्स ट्राई करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी तरह भरोसा करके छोड़ देना सही नहीं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

Kitchen Tips

