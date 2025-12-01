एयरफ्रायर खरीद लिया अब समझ नहीं आ रहा यूज? प्रीहीट से लेकर सफाई तक यहां जानें 7 काम की बातें

संक्षेप: Cooking Tips: अगर आप भी घर पर एयरफ्रायर ले आए हैं और समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे यूज करना है तो उसका लंबा मैनुअल पढ़ने के बजाय ये सिंपल गाइडलाइन देख सकती हैं।

एयरफ्रायर किचन के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप चटोरे और हेल्थ कॉन्शस हैं तो एयरफ्राई फूड्स खाना बेस्ट आइडिया है। इसमें आप पसंदीदा स्नैक्स और खाने की कई चीजें बेहद कम तेल में बना सकते हैं। ज्यादातर लोग एयरफ्रायर यूज करने में ये गलतियां करते हैं जिससे उनका खाना टेस्टी नहीं बनता। आपने एयरफ्रायर खरीद लिया है या खरीदने का प्लान है तो यहां दिए कुछ पाइंट्स आपके बेहद काम आ सकते हैं।

1.पहली बार एयरफ्रायर यूज करने वाले ज्यादातर लोग बिना धोए इस पर खाने की चीजें बनाने लगते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रे को निकालकर गुनगुने पानी और लिक्विड सोप से धो लें। इसके बाद ट्रे को सूखे कपड़े से पोछें फिर एयरफ्रायर को इसके हाईएस्ट टेम्परेचर पर 10 मिनट तक सूखने दें। ऐसा करने से इसकी डस्ट वगैरह सब साफ हो जाएगी। जब इसमें कुकिंग करनी हो तो एयरफ्रायर को 180 डिग्री पर प्रीहीट 10 करें।

2.एयरफ्रायर में कुकिंग करते समय ऑयल स्प्रे यूज करें इससे तेल डिश में चारों तरफ से अच्छी से लग जाएगा।

3.एयरफ्रायर में आप अपना पिज्जा भी गरम कर सकते हैं।

4.एयरफ्रायर में कुकिंग करते समय खाने को बीच में चलाएं जरूर इससे ये चारों तरफ से पकेगा।

5.बास्केट में बहुत ज्यादा खाना ना भरें ऐसा करने से गर्म हवा खाने में चारों तरफ नहीं लग पाती है और खाने में फ्लेवर नहीं आ पाता।





6.अगर आप एयरफ्रायर को बिना साफ किए यूज करते हैं तो खाने का फ्लेवर खराब होगा और कीटाणु पैदा होने का खतरा होगा।