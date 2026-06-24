केमिकल से पके हुए केले तो नहीं खा रहे आप? किसान के बताए 4 तरीकों से करें पहचान
Banana Buying Tips: आजकल केले को तेजी से पकाने के लिए केमिकल का धड़ल्ले इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में नेचुरली पके हुए केले की पहचान करने में ये 4 तरीके आपके काम आएंगे।
केला ऐसा फल है तो पूरे साल मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। लोग इसे खाते भी खूब हैं, कभी इसकी फ्रूट सलाद बनाकर या फिर शेक बनाकर भी पीते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो केला आप खा रहे हैं वो कहीं केमिकल से पका हुआ तो नहीं है? आजकल फलों को मार्केट में जल्दी बेचने के लिए नेचुरली पकने का समय ही नहीं दिया जाता है। बल्कि कैल्शियम कार्बाइड या एथिलीन गैस जैसे केमिकल की मदद से जल्दी पका कर बाजार में बेचा जाता है। ऐसे केले देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन केमिकल्स का असर इनकी गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए आप जब भी केले लाएं तो हमेशा एक बार चेक जरूर कर लें कि वो नेचुरली पकाए हुए हैं या केमिकल से। इसकी पहचान करना बहुत सिंपल है, बस कुछ बातें आप ध्यान में रख सकते हैं-
केले का रंग देखकर तुरंत पता चलता है
केले का रंग देखकर काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे केमिकल से पकाया गया है या नेचुरली। दरअसल प्राकृतिक रूप से पका हुआ केला अक्सर पूरी तरह पीला होता है और उसपर छोटे-छोटे भूरे धब्बे भी देखने को मिलते हैं। वहीं केमिकल से पका हुआ केला बीच में से तो पीले रंग का होता है लेकिन इसकी डंठल वाला हिस्सा और निचला हिस्सा अक्सर हल्के हरे रंग के हो सकते हैं। इसका पीला रंग भी काफी चमकदार होता है, जो देखने में असामान्य लग सकता है।
छू कर भी पता लगा जा सकता है अंतर
रंग के अलावा आप केले को छू कर भी पता लगा सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक रूप से पका हुआ केला हर जगह से बराबर नर्म होता है। वहीं केमिकल से पका हुआ केला बाहर से तो नर्म लग सकता है, लेकिन इसका गूदा अक्सर सख्त और कच्चा हो सकता है।
केले की खुशबू और स्वाद चेक करें
नेचुरली पके हुए केले से काफी मिठास भरी खुशबू आती है, जो सूँघने में काफी प्राकृतिक लगती है। वहीं केमिकल से पकाए गए केले में अक्सर ये खुशबू गायब रहती है या बहुत आर्टिफिशियल लग सकती है। वहीं स्वाद की बात करें तो नेचुरल केले का स्वाद मीठा होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से पकाया गया केला अक्सर फीका और बेस्वाद लग सकता है।
अंदर से देखने पर पता चलेगा कैसा है केला
अगर आप केले खरीद लाए हैं तो घर पर भी एक टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि केला केमिकल से पका है या नेचुरली। इसके लिए केले के अंदर का हिस्सा देखें। नेचुरली पका हुआ केला काफी सॉफ्ट होता है और अंदर-बाहर से समान रूप से पका हुआ होता है। वहीं अगर केला बाहर से तो पीला है, लेकिन अंदर से सख्त और कच्चा है तो समझ लें इसे केमिकल से पकाकर बेचा गया है।
अच्छे केले खरीदने के लिए ध्यान रखें ये बातें
- बहुत चमकदार पीले रंग का केला लेने से बचें।
- फल हमेशा किसी अच्छी जगह से खरीदें, जहां केमिकल से पके हुए फल मिलने की संभावना कम हो।
- केले की खुशबू चेक करें, खुशबू नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इन्हें केमिकल से पकाया गया है।
- सस्ते फल लेने के चक्कर में गुणवत्ता के साथ समझौता न करें।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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