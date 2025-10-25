लोहे के पैन-कड़ाही को धोने-साफ करने का जान लें सही तरीका, सालोंसाल नहीं होंगे खराब

संक्षेप: लोहे के बर्तन न सिर्फ टिकाऊ होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हालांकि, साफ करते समय कुछ लापरवाहियों की वजह से लोहे के बर्तन जल्दी खराब भी हो जाते हैं। लोहे के बर्तनों की देखभाल में किन बातों का रखें ध्यान, बता रही हैं स्मिता

सालों से हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते आ रहे हैं। खाना पकाने के लिए चाहे लाख बर्तन चलन में आ गए हों, लेकिन लोहे के बर्तन का आज भी इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। टिकाऊ और सुविधाजनक होने के कारण खाना पकाने के लिए लोहे के बर्तन आज भी गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं की पसंद बने हुए हैं। ये टिकाऊ, किफायती होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं।

लोहे के बर्तन क्यों खास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नॉनस्टिक पैन पर कोटिंग्स की जाती है, जिसे अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, तो उससे जहरीला धुआं निकलता है। साथ ही नॉनस्टिक बर्तन से माइक्रोप्लास्टिक्स के निकलने की आशंका भी बनी रहती है, जो स्वास्थ्य काे नुकसान पहुंचाता है। नॉनस्टिक के विपरीत लोहे के बर्तनों पर रासायनिक कोटिंग नहीं होती है। लोहे के बर्तनों में खाना पकाने के दौरान भोजन में आयरन छोड़ने की क्षमता होती है। लोहे की कड़ाही में रोजाना पकाया गया खाना आयरन की कमी को दूर कर सकता है और शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को संतुलित रखने में भी मदद करता है।

लोहे के बर्तन समान रूप से और तेजी से गर्म होते हैं, क्योंकि लोहा ऊष्मा को समान रूप से अवशोषित करता है। इससे खाना ठीक से और लगातार पकता रहता है। लोहे के बर्तन खाने को भूनने के लिए भी ठीक होते हैं और अपनी ऊष्मा बनाए रख सकते हैं। लोहे के बर्तन टिकाऊ और मजबूत होते हैं। बेहतर परिणाम और लंबे इस्तेमाल के लिए उन्हें सही तरीके से रखना और धोना बहुत जरूरी है। लोहे के बर्तनों के रख-रखाव में किन गलतियों से बचें, आइए जानें:

बहुत जोर से बर्तन को रगड़ना स्टील के जूने से रगड़ने पर बर्तन के जिद्दी दाग भाग सकते हैं, लेकिन इससे बर्तनों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। लोहे के बर्तनों में नॉनस्टिक प्रभाव के लिए एक चिकनी और अच्छी तरह से सीजन की गई परत होती है। अधिक रगड़ने से यह परत हट सकती है। इससे बर्तन की सतह पर खाना चिपकने और जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

बर्तनों को भिगोना यदि आपको बर्तन साफ करने से पहले उसे बहुत देर तक भिगोने की आदत है, तो लोहे के बर्तन के साथ ऐसा नहीं करें। भिगोना भले ही आपको नुकसानदेह नहीं लगे, लेकिन यह लोहे के बर्तन में जंग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। लोहे के बर्तन छिद्रयुक्त होते हैं और लंबे समय तक भीगे रहने पर पानी को भीतर सोख लेते हैं। फंसी हुई नमी बर्तनों की सतह को कमजोर कर देती है और परत को भी नुकसान पहुंचाती है।

बर्तनों को हवा में सुखाना लोहे के बर्तन को धोने के बाद हम उन्हें अमूमन हवा में सुखाते हैं। यह गलती न करें। लोहा हवा में मौजूद नमी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे जंग लग जाती है। सतह पर थोड़ा-सा भी पानी रह जाने से जंग लग सकती है। इसकी बजाय बर्तन धोने के तुरंत बाद एक साफ तौलिये से पोंछकर सुखा लें।

दोबारा सीजनिंग नहीं करना लोहे के बर्तन की परत ही उन्हें दूसरे बर्तनों से अलग बनाती है। अगर आपने अपने बर्तनों को रगड़ा है या साबुन का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है कि आपने परत या सीजनिंग को हटा दिया हो। सुखाने के बाद सतह पर तेल की एक हल्की परत लगाएं। बर्तन को तब तक गर्म करें, जब तक सतह तेल सोख न ले। यह आसान प्रक्रिया लोहे के बर्तनों को नए जैसा बनाए रखती है।