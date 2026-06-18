गर्मी से जल्दी खराब होते हैं टमाटर? स्टोर करने के लिए यहां देखिए काम आने वाली स्मार्ट टिप्स

गर्मी के मौसम में टमाटर बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। ऐसे में उन्हें खराब होने से बचाने के लिए यहां देखिए काम आने वाली स्मार्ट टिप्स जिन्हें अपनाकर टमाटर को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं।

टमाटर का इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर सलाद में किया जाता है। इसलिए ज्यादातर घरों में टमाटरों को इकट्ठा खरीदा जाता है। कई बार टमाटर इकट्ठा लाने पर लोग इन्हें सही तरह से स्टोर नहीं करते हैं जिसकी वजह से टमाटर सड़ने लगते हैं। टमाटर सड़ना एक कॉमन समस्या है। ऐसे में यहां जानिए टमाटर को सही तरह से स्टोर करने का तरीका। टमाटर को स्टोर करने का सबसे सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि टमाटर कितना पका हुआ है। यहां जानिए हर तरह के टमाटर को स्टोर करने का तरीका।

1) कच्चे या हल्के हरे टमाटर अगर टमाटर पूरी तरह पके नहीं हैं और थोड़े कड़े हैं तो इन्हें कमरे के तापमान पर टोकरी में रखें। कच्चे टमाटर को सीधी धूप से दूर रखें और इन्हें फ्रिज में बिल्कुल न रखें, वरना ये कभी ठीक से पकेंगे नहीं और स्वाद फीका हो जाएगा।

2) पके हुए लाल टमाटर अगर टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं और आप उन्हें अगले 1-2 दिनों में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन्हें भी कमरे के तापमान पर ही काउंटर पर रखें। टमाटर को डंठल वाली साइड नीचे की तरफ करके रखें। इससे डंठल के आसपास से नमी बाहर नहीं निकल जाती है और टमाटर जल्दी सिकुड़ते नहीं है। इन्हें एक के ऊपर एक लादकर न रखें, बल्कि फैलाकर रखें ताकि ये आपस में दबकर खराब ना हों।

3) बहुत ज्यादा पके टमाटर अगर टमाटर बहुत ज्यादा पक गए हैं और आपको डर है कि ये खराब हो जाएंगे। तो इन्हें फ्रिज में रखें। फ्रिज की ठंडक इनके और ज्यादा पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देगी। फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद इन्हें न खाएं। इस्तेमाल करने से करीब 30 मिनट पहले इन्हें बाहर निकाल लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं।

4) आधे कटे टमाटर को कैसे यूज करें अगर टमाटर आधा कट चुका है, तो कटे हुए हिस्से को प्लास्टिक रैप या एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखें और 1-2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें।

क्यों सड़ते हैं टमाटर - टमाटरों को धोकर बिना सुखाए या प्लास्टिक बैग में बंद करके रखने से नमी बनती है, जिससे वे जल्दी सड़ते हैं।

- टमाटर पकते समय एथिलीन गैस छोड़ते हैं। अगर बहुत सारे पके टमाटर एक साथ ठंसकर रखे जाएं, तो वे एक-दूसरे को जल्दी सड़ा देते हैं।