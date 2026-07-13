जामुन का सीजन जाने से जान लें फ्रिजर में स्टोर करने का आसान तरीका, 7-8 महीने तक नहीं होंगे खराब
जामुन का सीजन जल्द ही जाने वाला है। ये ऐसा फल है, जिसे लोग न सिर्फ इसके स्वाद के लिए पसंद करते हैं बल्कि तत्वों के लिए भी। जामुन खाना सेहतमंद होता है लेकिन इसका सीजन कम समय के लिए रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं लंबे समय तक जामुन को स्टोर करने का आसान तरीका।
जामुन का सीजन जून-जुलाई भर का ही होता है और उसके बाद ये बाजार से गायब हो जाएंगे। जामुन सेहत के लिए वैसे ही फायदेमंद होते हैं और खासतौर पर डायबिटीज पेशेंट के लिए ये वरदान होते हैं। जामुन और उनकी गुठलियां भी दवाई का काम करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जामुन खाना काफी पसंद करते हैं और सीजन जाने के बाद भी इसका स्वाद चखना चाहते हैं। जामुन को अगर साधारण तरीके से स्टोर किया जाए तो वह महीनेभर चल सकता है लेकिन अगर सही तरीके से आप फ्रिजर में स्टोर करते हैं तो ये 7-8 महीने आसानी से चल सकता है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और इसका शरबत, आइसक्रीम बनाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए आपको जामुन को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं।
महीनेभर के लिए स्टोर करने के टिप्स
कई महीनों के लिए जामुन को स्टोर करने से पहले आप सिर्फ 1 महीने के लिए स्टोर करने का तरीका जान लीजिए। आपको जामुन अच्छे से धो लेनी है और उसे किसी सूती या कॉटन के कपड़े पर बिछाकर अच्छे से सूखने दें। जब जामुन से बिल्कुल पानी सूख जाए तब एक एयरटाइट कंटेनर लें और उसके तले पर सूखा कागज या सूती कपड़ा बिछा दें। अब इसमें जामुन भरकर फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आपकी जामुन करीब 1 महीने तक खराब नहीं होगी।
7-8 महीनों के लिए फ्रिजर में कैसे करें स्टोर
सबसे पहले तो बाजार से अच्छी जामुन खरीद लें, ज्यादा गली या दबी हुई न हो। जामुन ऐसी खरीदें, जो थोड़ी टाइट हो जिससे वह लंबे समय तक खराब न हो। गली हुई जामुन जल्दी खराब होने लगती है।
- जामुन को अच्छे से धोकर सूती या कॉटन कपड़े पर सूखने के लिए डाल दीजिए।
- अब जामुन का पल्प निकाल लें और गुठली को अलग कर लें। अगर आप गुठली रखना चाहते हैं, तो उसे भी सुखाकर रख सकते हैं।
- जामुन के पल्प को मिक्सर में पीसकर स्मूदी जैसा गाढ़ा बना लें। अब इस पल्प में थोड़ा सा नमक मिक्स कर दें।
- अपने हिसाब से शेप वाली आइस ट्रे चुनें और उसमें पल्प को जमने के लिए 12 से 14 घंटों तक के लिए रख दें।
- जब जामुन आइस क्यूब में जम जाएगी तब आप इन्हें निकालकर जिप लॉक बैग में रख दें। उस बैग को फ्रिजर में ही रखना होगा।
- अब आप चाहे तो जामुन को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर पल्प को गिलास में डालकर इसका शरबत बनाकर पिएं या फिर इसे पिघलाकर आइसक्रीम जमा लें। करीब 7-8 महीने तक जामुन फ्रिजर में खराब नहीं होगी और आप सीजन जाने के बाद भी इसका मजा ले सकेंगे।
- अगर आप पल्प को नहीं रखना चाहते तो हैं, जामुन की गुठलियां निकाल दें और उन्हें जिपलॉक बैग में बंद करके फ्रिजर में स्टोर कर दें। ऐसे आप 2-3 महीने के लिए जामुन को स्टोर कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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