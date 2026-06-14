काजू-बादाम में लग जाते हैं जाले, ड्राई फ्रूट्स स्टोर करने का जान लें सही तरीका
Dry Fruits Storage Tips: काजू-बादाम जैसे नट्स, सीड्स जैसे हेल्दी फूड को गर्मी और मॉइश्चर में सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। नहीं तो इनके ऊपर जाले और काले मोल्ड बनने लगते हैं। यहीं नहीं अगर इनकी महक खराब हो जाए तो भी इन्हें खाना नहीं चाहिए। जानें स्टोर करने का सही तरीका।
काजू-बादाम, सीड्स को स्टोर करके रखती हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उसमे जाले दिखने लगते हैं या फिर उनके ऊपर सफेद-काली परत सी दिखने लगती है। दरअसल,इसका कारण मॉइश्चर और हीट होती है। जिसकी वजह से नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर मोल्ड्स डेवलप होने लगते हैं। ये मोल्ड्स एफ्लैटॉक्सिंस प्रोड्यूस करते है। ये टॉक्सिंस कारसिनोजेनिक टॉक्सिंस होते हैं और इन टॉक्सिंस को इग्नोर कर लगातार खाया जाए तो ये लिवर को डैमेज करते हैं और ज्यादा मात्रा में खा लिया तो कैंसर का भी खतरा कर देता है। ऐसे में जरूरी है जानना कि सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को स्टोर किस तरह किया जाए, जिससे ये खराब होने से बचे रहें।
न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सही तरीका
न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने सोशल मीडिया पर स्टोर करने का हैक शेयर किया है और बताया है कि कैसे हीट और मॉइश्चर इन चीजों को टॉक्सिंस से बदल देती है और बीमारियों का रिस्क बढ़ा देती है।
नॉर्मल हीटिंग से भी नहीं जाते ये मोल्ड
काफी सारे लोगों को लगता है कि इन व्हाइट और ब्लैक से दिख रहे मोल्ड को गर्म करके या रोस्ट करके हटाया जा सकता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि गर्म करने और रोस्टिंग जैसे हीटिंग प्रोसेस से भी ये टॉक्सिंस पूरी तरह से खत्म नहीं होते और इनके अंश बने रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स को खराब होने से बचाने के लिए सही तरीके से स्टोर किया जाए।
ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स स्टोर करने का तरीका
इसलिए जब भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स गर्मियों में किचन में रखने जा रहीं तो रुक जाएं और इसे स्टोर करने का सही तरीका सीख लें। मूंगफली, नट्स, सीड्स को हमेशा एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में करके गर्मियों के मौसम शुरु होते ही फ्रिज में स्टोर कर लें। फ्रिज में रखने से ये हीट नहीं होते और इनके अंदर मॉइश्चर नहीं पहुंचता। जिसकी वजह से गर्मी और बारिश में ये मोल्ड लगने से बचे रहते हैं।
नट्स एंड सीड्स के खराब होने का लक्षण
नट्स एंड सीड्स पर काले या सफेद रंग की कोटिंग दिख रही तो ये सीधा लक्षण हैं। लेकिन कई बार ये सीड्स या नट्स केवल ऑयली स्मेल करते हैं या फिर एक दूसरे में चिपक जाते हैं, डिब्बे से सीलन की स्मेल आती है तो ये मूंगफली, अखरोट, सीड्स के खराब होने की ही निशानी है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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