चमक देखकर सेब तो नहीं खरीद रहे हैं आप? किसान के बताए इन 3 तरीकों से करें असली सेब की पहचान
सेब सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है लेकिन अगर आप असली सेब खा रहे हैं तो। आजकल सेब इतने लाल और चमकीले दिखते हैं कि हर कोई उन्हें ही खरीदने लगता है लेकिन ये नकली या मोम कोटिंग वाले सेब हो सकते हैं। चलिए पहचानने के तरीके बताते हैं।
How To Spot original Real vs Fake Apple: बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि रोज एक सेब खाओ और हेल्दी बन जाओ (An apple a day keeps the doctor away)। ये लाइन सेब के लिए फिट भी होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप असली सेब खा रहे हैं? ज्यादा डिमांड के कारण मार्केट में अब हर फल-सब्जियों को केमिकल के जरिए पकाया जा रहा है और सेब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सेब को इंजेक्शन से पकाया जा रहा है और ऊपर चमकाने के लिए मोम (वैक्स) की कोटिंग भी की जाती है, जिसे देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। कहीं आप भी नकली या वैक्स कोटिंग वाला सेब तो नहीं खा रहे हैं? आज हम आपको असली-नकली सेब को पहचानने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। इन तरीकों को जानने के बाद आप सेब खरीदते समय दोबारा धोखा नहीं खाएंगे।
पौष्टिक फल होता है सेब
सेब हर कोई खा सकता है, इसे काफी पौष्टिक फल माना जाता है। इसमें फाइबर (पेक्टिन), विटामिन सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स (क्वेसिटिन, कैटेकिन) और नेचुरल शुगर (फ्रुक्टोज, ग्लूकोज) होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप रोजाना 1 सेब खाते हैं, तो आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं होगी।
सेब नकली कैसे होता है?
सेब को जब लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव्स के साथ स्टोर किया जाता है, तो इनका ऊपरी छिलका सिकुड़ने लगता है। ऐसे में ये सेब मार्केट में लोग खरीदते नहीं है। इसे बेचने के लिए लोग सेब के ऊपर वैक्स की कोटिंग या पॉलिश कर देते हैं, जिससे वह चमकदार दिखता है। अक्सर लोग सेब की चमक देखकर इसे खरीद लेते हैं लेकिन ये नकली हो सकता है। केमिकल वाले नकली सेब खाने से पेट में दर्द और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
असली सेब की पहचान करने के 4 खास तरीके
- सेब को खुरचकर देखने वाला तरीका सबसे आसान है और इससे पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। अगर सेब काफी शाइनी रेड दिख रहा है, तो वह नकली हो सकता है और उस पर मोम की कोटिंग हो सकती है। ऐसे में आप नाखून से उसे खुरचकर देख लें। असली सेब में कुछ नहीं निकलेगा लेकिन नकली में सफेद परत बाहर निकलेगी।
- सेब नकली होगा तो उसका शेप भी गोल और परफेक्ट दिखेगा। असली सेब कैसा दिखता है, सभी जानते हैं। असली सेब हल्के दाग, रंग में फर्क, टेक्सचर वाला होगा। गुनगुना पानी लें और उसमें सेब को डाल दें। अगर डूब जाता है, तो असली है और तैर रहा है वह नकली हो सकता है। गुनगुने पानी से मोम भी हटने लगेगी।
- सेब की महक सूंघकर देखें, उसमें से भीनी-भीनी मीठी महक आती है जबकि नकली सेब से केमिकल की स्मेल आएगी। कई बार फल की महक से ही आप असली-नकली का फर्क समझ लेंगे। सेब को आधा काटकर देखेंगे तो उसका रंग भी अलग दिखेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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