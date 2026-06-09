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काम की बात: सावधान! बाजार में मिल रहे हैं केमिकल से पकाए गए आम, इन 3 तरीकों से पहचानें सही आम

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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आम खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन अगर आपको मालूम पड़े कि जो आम आप खा रहे हैं वह केमिकल से पका है तो? आजकल बाजार में केमिकल से पके आम खूब बिक रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आपको सही की पहचान करना आता हो। चलिए कुछ तरीके बताते हैं, जिससे सही आम को पहचान सकेंगे।

सावधान! बाजार में मिल रहे हैं केमिकल से पकाए गए आम, इन 3 तरीकों से पहचानें सही आम

बाजार में आज ऐसी बहुत कम चीजें बची हैं, जिनमें किसी न किसी रूप में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। फलों को जल्दी पकाने और आकर्षक दिखाने के लिए भी कई बार केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। इस लिस्ट में आम भी शामिल है। ऐसे में अगर आप बाजार से एकदम पीले और पके हुए दिखने वाले आम खरीद रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वे पेड़ पर पके हों। कई बार आमों को नकली तरीकों और रसायनों की मदद से पकाया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हाल ही में हैदराबाद में अधिकारियों ने करीब 200 किलो संदिग्ध रूप से केमिकल से पकाए गए आम जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि ये आम स्थानीय बाजारों में बेचे जा रहे थे। ऐसे में आम खरीदारों के लिए नैचुरल और केमिकल तरीके से पकाए गए आमों के बीच अंतर समझना जरूरी हो जाता है। यदि आप भी अच्छी गुणवत्ता वाले आम खरीदना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों से सही आम की पहचान कर सकते हैं।

कौन सा केमिकल करते हैं इस्तेमाल

आम को पकाने के लिए कई बार कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायनों या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पके आम देखने में ताजे, पीले और अंदर से पके होते हैं लेकिन सेहत के लिए ये केमिकल जहर की तरह होता है। इस केमिकल को लंबे समय तक खाने से सिरदर्द, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।

इन 3 तरीकों से करें सही आम की पहचान

  • रंग पर करें गौर

केमिकल से पके हुए आम का रंग एकदम पीला चटक होगा, जबकि पेड़ से पके आम थोड़े पीले, हरे रंग में होंगे। वैसे तो सफेदा जैसे आम भी बिल्कुल पीले होते हैं लेकिन हर तरह के आम अगर आपको पीले दिख रहे हैं, तो गड़बड़ है।

  • दबाकर चेक करें

केमिकल से पकाया गया आम छूने पर बाहर से सख्त लगेगा लेकिन अंदर से गला हुआ मालूम पड़ेगा। अगर बार-बार केमिकल में रखा जा रहा है, तो आम अंदर से थोड़ा ज्यादा गल जाता है। अगर आप खाकर चेक करते हैं, तो केमिकल वाले आम का स्वाद हल्का फीका भी लग सकता है।

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  • इंजेक्शन के निशान

कई आमों पर काले धब्बे या दबे हुए निशान होते हैं, जिन्हें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। दरअसल, यही निशान होते हैं इंजेक्शन से पकाए गए आमों पर। आप जब भी आम खरीदें तो चेक करें कि चोपी के पास दबा हुआ या काले निशान तो नहीं है। कई आमों में ये निशान नीचे की ओर भी होते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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