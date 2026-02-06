गाढ़ी मलाईदार दही जमाना नहीं आता तो शेफ से सीख लें आसान नुस्खा
How to set malaida dahi at home: घर में हलवाई जैसी गाढ़ी मलाई वाली दही जमाने का तरीका नहीं पता तो इस टिप्स को नोट कर लें। शेफ ने बताया कि आखिर कैसे घर में मलाई वाली दही को जमाया जा सकता है। बस फॉलो करें ये स्टेप।
दही खाने के लिए पैकेट वाली खरीदने की बजाय घर में जमाना ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन काफी सारी महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनकी दही के ऊपर मलाई नहीं जमती। खासतौर पर जब कभी लस्सी बनानी हो तो दुकान वालों की तरह मलाई वाली दही नहीं बन पाती। जिसकी वजह से दही में वो गाढ़ापन नहीं मिलता। अगर आपको भी मलाईदार दही जमाना नहीं आता तो शेफ का ये नुस्खा सीख लें। इंस्टाग्राम पेज देसी मील टाइम पर शेफ ने घर में मलाईदार दही जमाने का आसान सा तरीका बताया है। जिसे फॉलो कर आप भी घर में गाढ़ी, मलाई वाली दही जमा पाएंगी।
शेफ ने शेयर किया मलाईदार दही जमाने का सही तरीका
- अगर आपको बाजार वाली गाढ़ी लस्सी बनाने का मन है लेकिन आपकी दही हमेशा पतली जमती है तो इन टिप्स की मदद से मलाईदार दही जमाना सीख लें।
- सबसे पहले फुल फैट मिल्क लें और उसे किसी बड़े बर्तन में उबलने को रखें। इसी के साथ दूध की मात्रा का 35 प्रतिशत क्रीम डाल दें और फिर तेज फ्लेम पर उबालें।
- जब एक उबाल आने लगे तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दें और दस से पंद्रह मिनट तक पकाएं। इस दौरान किसी करछी की मदद से चलाते रहें जिससे कि दूध तली में लगे नहीं।
- दस से पंद्रह मिनट हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- फिर ठंडा हो जाने दें। जब दूध में उंगली चली जाए और हाथ ना जले तो इसे दो बर्तनों में लेकर ऐसे पलटे कि दूध में झाग बने। कई राउंड इस प्रोसेस को करें जिससे दूध में मलाई ऊपर आ जाए और ढेर सारा झाग बन जाए।
- फिर बर्तन को साइड में रख दें और इसमे दही का जामन डाल दें। साथ ही हरी मिर्च की डंठल को डालकर ढंककर रख दें।
- इस तरह से जो दही जमेगी उसमे ऊपर की तरफ मोटी मलाई पड़ी मिलेगी और दही भी खूब गाढ़ी जमेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।