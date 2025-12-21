ठंड में भी जमेगा गाढ़ा-थक्केदार दही! रात में कर लें ये 1 काम, पंकज की रसोई से मिला सीक्रेट

Hindustan Hindi News
दही खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और यही कारण है कि लोग इसे सर्दी-गर्मी दोनों सीजन में खाते हैं। लेकिन सर्दियों में दही गाढ़ा जमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए पकंज भदौरिया के किचन से आसान और असरदार नुस्खा निकला है, जो आपकी दही गाढ़ी जमा देगा।

Dec 21, 2025 03:02 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दही खाने के साथ खाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सर्दी हो या गर्मी दही हर मौसम में खाना चाहिए, इसमें विटामिन बी12, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। दही से कढ़ी, दही के शोले, रायता व अन्य डिशेस भी बनाई जा सकती है। कई लोग बाजार वाली दही खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसे घर में जमा लेते हैं। गर्मियों में दही जमाना काफी आसान होता है लेकिन सर्दियों में उतना ही मुश्किल। ठंड के मौसम में अगर आपकी दही भी गाढ़ी-ठक्केदार नहीं जम रही है, तो गैस पर उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है। बल्कि 1 ट्रिक अपनाकर दही गाढ़ा जमा सकते हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने दही जमाने का कमाल का नुस्खा शेयर किया है, जो काफी आसान भी है। चलिए ये ट्रिक फटाफट जान लेते हैं।

दही का जामन

सबसे पहले आपको दही का जामन चाहिए होगा। दही का जामन आप पुरानी जमी हुई दही से निकाल सकते हैं या फिर बाजार से ला सकते हैं। ध्यान रहे कि दही का जामन गाढ़ा होना चाहिए और आपको 2 चम्मच जामन चाहिए होगी। अब इस जामन को सिरेमिक या फिर स्टील के बर्तन में रखें।

दूध हो गुनगुना

अब भगोने वाला दूध गुनगुना कर लें। खौला हुआ या फिर ठंडा दूध नहीं डालना है, वरना आपका दही नहीं जमेगा। इसलिए गैस पर दूध को हल्का गर्म कर लें। अगर दूध ज्यादा गर्म हो जाए, तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर गुनगुना दूध आपको जामन वाले बर्तन में डाल देना है।

पंकज का सीक्रेट ट्रिक

अब आपको दही को गर्मी देने के लिए इसे रखना है आटे के डिब्बे के अंदर। जी हां, सही पढ़ा आपने आटे के डिब्बे के अंदर रातभर दही वाला बर्तन छोड़ दीजिए। इसमें इसे सही से गर्मी मिल जाएगी और दही जम जाएगा। सुबह जब आप बर्तन निकालेंगे, तो दही गाढ़ा-थक्केदार जमा हुआ मिलेगा। सर्दी में गाढ़ी दही जमाने का ये नुस्खा सबसे आसान और दमदार है। तो आप भी इस नुस्खे को ट्राई करके दही जमा लें।

