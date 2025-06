how to remove stickiness while cutting jackfruit hath se katahal ki chipchip kaise hatayen

कटहल काटते हाथ और चाकू चिपचिप करने लगे तो ये मास्टर ट्रिक अपनाएं

How to deal with stickiness of Jackfruit: कटहल काटते वक्त हाथ और चाकू दोनों ही चिपचिप करने लगते हैं और कटहल काटना मुश्किल हो जाता है तो इस तरीके को जान लें। जिसकी मदद से कटहल की चिपचिप तो मिनटों में दूर कर सकते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान Sun, 15 June 2025 08:09 PM Share Share Follow Us on