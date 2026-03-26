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एलोवेरा इस्तेमाल करने से पहले निकाल लें 'जहरीला' लेटेक्स, 1 मिनट में सीखें सही तरीका!

Mar 26, 2026 08:42 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप घर पर फ्रेश और सुरक्षित एलोवेरा जेल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एलोवेरा के लेटेक्स को कैसे साफ किया जाए। चलिए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप साफ करने का तरीका।

एलोवेरा इस्तेमाल करने से पहले निकाल लें 'जहरीला' लेटेक्स, 1 मिनट में सीखें सही तरीका!

एलोवेरा जेल को स्किन और हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक देता है, बालों को पोषण देता है और कई लोग इसे घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एलोवेरा की पत्ती के अंदर एक पीला पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। अगर इसे सही तरीके से साफ किए बिना इस्तेमाल किया जाए तो यह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए एलोवेरा का सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप घर पर फ्रेश और सुरक्षित एलोवेरा जेल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एलोवेरा के लेटेक्स को कैसे साफ किया जाए। चलिए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप साफ करने का तरीका।

एलोवेरा को इस्तेमाल करने से पहले साफ करना क्यों जरूरी है?

जब आप एलोवेरा की पत्ती काटते हैं तो उसमें से एक पीला लिक्विड निकलता है। इसे ही 'लेटेक्स' कहा जाता है। इस हिस्से को निकालना जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है और अगर इसे सीधे खा लिया जाए तो पेट में ऐंठन, दस्त या उल्टी जैसे समस्या हो सकती हैं। ये स्किन पर भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। इसलिए एलोवेरा को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय पहले उसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि सिर्फ उसका साफ जेल ही इस्तेमाल में आए।

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एलोवेरा को सही तरीके से धोने की प्रक्रिया

सबसे पहले एलोवेरा की पत्ती को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि ऊपर की धूल और गंदगी हट जाए। इसके बाद पत्ती को बिना छीले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को पानी से भरे बर्तन में लगभग 45 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इस दौरान पत्ती के अंदर मौजूद पीला पदार्थ धीरे-धीरे पानी में निकलने लगता है।

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दोबारा भिगोना भी जरूरी

45 मिनट भिगोने के बाद उस पानी को फेंक दें और एलोवेरा के टुकड़ों को फिर से साफ पानी में डाल दें। अब इन्हें लगभग 4 घंटे के लिए भिगोकर रखें। इस प्रक्रिया से बची हुई पीली गंदगी भी निकल जाएगी और एलोवेरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

जेल निकालने का सही तरीका

चार घंटे बाद एलोवेरा के टुकड़ों को पानी से निकाल लें और अब उनका छिलका हटा दें। छिलका हटाने के बाद अंदर का ट्रांसपेरेंट जेल अलग कर लें। इस जेल को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें ताकि ये स्मूद हो जाए। इसके बाद इस लिक्विड को छान लें। छानने के बाद जो साफ जेल मिलेगा वही इस्तेमाल के लिए तैयार फ्रेश एलोवेरा जेल है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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