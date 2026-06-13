काम की बात: Cooking Hack: रसोई का सबसे काम का जुगाड़! ब्रेड से दूर करें जली दाल और सब्जी की स्मेल
Desi Kitchen Hacks: दाल या सब्जी का जल जाना एक आम समस्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर आपकी दाल या सब्जी नीचे लग जाए, तो यह ब्रेड वाला यह आसान नुस्खा जरूर आजमाएं। इससे खाना भी बचेगा और आपकी मेहनत भी।
कई बार ऐसा होता है कि हम फोन पर बात करने लगते हैं, किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं या फिर गैस पर रखी दाल और सब्जी पर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ ही मिनटों की लापरवाही खाने का स्वाद बिगाड़ सकती है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब दाल या सब्जी में जलेपन की तेज गंध आ जाती है। ऐसे में कई लोग पूरा खाना फेंकने का सोच लेते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा घरेलू नुस्खा आपकी मेहनत बचा सकता है? रसोई में मौजूद साधारण ब्रेड का एक टुकड़ा जलेपन की गंध को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है, तो यह आसान उपाय जरूर जान लें।
सबसे पहले क्या करें?
अगर दाल या सब्जी नीचे लग गई है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। जैसे ही आपको जलेपन की गंध महसूस हो, तुरंत गैस बंद कर दें। अब जली हुई दाल या सब्जी को उसी बर्तन में ना रहने दें।
दूसरे बर्तन में निकालना क्यों जरूरी है?
बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि खाना उसी बर्तन में छोड़ देते हैं। नीचे जला हुआ हिस्सा लगातार गंध छोड़ता रहता है, जिससे पूरी दाल या सब्जी का स्वाद और खराब हो जाता है। इसलिए ऊपर वाले हिस्से को धीरे-धीरे निकालकर दूसरे साफ बर्तन में रख लें। ध्यान रखें कि जला हुआ हिस्सा बिल्कुल ना मिलाएं।
ब्रेड वाला आसान नुस्खा कैसे करें?
- अब उस दाल या सब्जी में एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दें। ब्रेड को करीब 10 से 12 मिनट तक उसी में रहने दें। इसके बाद ब्रेड निकालकर अलग रख दें।
- कई लोगों का मानना है कि ब्रेड जलेपन की गंध को अपने अंदर खींचने में मदद करती है, जिससे खाने की बदबू काफी कम हो सकती है।
- इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास सामान की जरूरत नहीं होती।
- ब्रेड लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। साथ ही यह तरीका आसान है और कुछ ही मिनटों में आजमाया जा सकता है।
जलेपन की गंध कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं?
- खाने को ज्यादा ना चलाएं: अगर दाल या सब्जी जल गई है, तो उसे बार-बार चलाने से जला हुआ स्वाद पूरे खाने में फैल सकता है।
- ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल करें: जो हिस्सा नहीं जला है, केवल उसी का इस्तेमाल करें।
- थोड़ा ताजा मसाला मिला लें: कुछ मामलों में ताजा हरा धनिया या हल्का मसाला स्वाद को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
नोट: अगर दाल या सब्जी बहुत ज्यादा जल गई है और उसमें कड़वाहट आ चुकी है, तो केवल ब्रेड का नुस्खा पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में खाने का स्वाद पूरी तरह वापस लाना मुश्किल हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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