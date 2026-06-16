ठंडे पास्ता को गर्म करने के लिए अपनाएं ये तरीके, फ्रेश वाले की तरह आएगा टेस्ट

पास्ता एक ऐसी डिश है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग घर पर इसे बनाकर खाना पसंद करते हैं और जब बच जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन गर्म करके खाते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में जानिए पास्ता दोबारा गर्म करने का तरीका।

पास्ता दुनिया भर में पसंद की जाने वाली एक टेस्टी फेमस और हेल्दी डिश है। वैसे तो ये इटेलियन डिश है लेकिन आज यह हर भारतीय रसोई और कैफे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर में पास्ता 350 से भी ज्यादा अलग-अलग आकारों में मिलता है। इसे अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। बहुत से लोग पास्ता घर पर बनाकर खाना पसंद करते हैं। अक्सर जो चीजें घर पर बनाई जाती हैं वह ज्यादा बन जाती हैं और फिर इन ज्यादा बनी चीजों को लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं और अगले दिन गर्म करके खाते हैं। बात करें पास्ता की तो पास्ता फ्रिज में रखने के बाद उसकी सॉस पूरी तरह से सूख जाती है और फिर जब इसे गर्म करते हैं तो इसकी स्वाद कभी भी पहले की तरह नहीं आता। ऐसे में पास्ता गर्म करने के लिए यहां तरीका बता रहे हैं जिसे अपनाकर पास्ता का स्वाद पहले की तरह ही फ्रेश आता है।

पास्ता गर्म करने का पहला तरीका सॉस वाले पास्ता को दोबारा गर्म करने का सबसे अच्छा तरीका इसे कढ़ाही या पैन में गर्म करना है। इसके लिए ठंडी कड़ाही में पास्ता डालें और फिर 1 मिनट के लिए गर्म करें। फिर थोड़ा लिक्विड सॉस डालें और बहुत धीमी आंच पर मिक्स करें। अब धीमी-मीडियम आंच पर पास्ता को धीरे-धीरे गर्म करें। अब कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए पास्ता को गर्म करें। स्टोव को धीमी-मीडियम आंच पर रखें और पास्ता को लगातार चलाते रहें। जैसे-जैसे लिक्विड गर्म होगा, यह पुरानी सॉस के साथ मिल जाएगा, जिससे यह तेल जैसा न लगकर फिर से चमकदार और क्रीमी हो जाएगा।

माइक्रोवेव में पास्ता कैसे गर्म करें बचे हुए पास्ता को माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए इसे एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में डालें। फिर इसके ऊपर सीधे 1 बड़ा चम्मच पानी छिड़कें। अगर सॉस क्रीम वाला है, तो पानी की जगह थोड़ा सा दूध डालें। इससे सॉस को फिर से ठीक करने के लिए जरूरी भाप बनती है। बाउल को गीले पेपर टॉवल या माइक्रोवेव-सेफ प्लेट को कसकर ढक दें। इससे नमी अंदर ही रहती है और पास्ता नरम बना रहता है। फिर 1 मिनट तक गर्म करें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद फिर 1 से 2 मिनट तक और गर्म करें जब तक यह अच्छी तरह गर्म न हो जाए।