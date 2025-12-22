Hindustan Hindi News
मम्मी की एक छोटी सी चूक और किचन बन गया आग का गोला; आप ये गलती कभी मत करना

संक्षेप:

Kitchen Safety Hack: किचन में गरम तेल से लगी आग कितनी भयानक हो सकती है, यहां एक सच्ची घटना और उससे जुड़ी सीख है जो हर कुकिंग करने वाले को पता होनी चाहिए।

Dec 22, 2025 03:40 pm IST
कई बार ऐसा होता है कि आपने किचन में कढ़ाही या भगौने में तेल चढ़ाया है। बीच में कुछ काम याद आ गया। आप बाहर गईं, वहां ज्यादा देर हो गई और तब तक इस तेल ने आग पकड़ ली। यह एक कॉमन घटना है जो किसी के भी साथ हो सकती है। हालांकि इस आग को बुझाने में आपकी एक छोटी गलती आपके जीवन की बड़ी दुर्घटना बन सकती है। यहां कुछ लाइफ सेविंग टिप्स हैं जो आपको इस स्थिति से बचा सकते हैं।

जब भगौने में खौलाया तेल

सोशल मीडिया पर कई रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किचन में तेल से लगी आग को कैसे बुझाएं। यहां एक सच्ची घटना है जिससे मैंने और मेरे परिवार ने सबक लिया और आप भी ले सकते हैं। उस दिन घर में अचार डालने की तैयारी थी। मम्मी ने भगौने में ढेर सारा सरसों का तेल गरम होने के लिए रखा और सोचा कि जब तक तेल गरम हो रहा है, जल्दी से बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा लेती हूं। इस बीच मेरी बड़ी बहन का फोन आ गया और मेरी मां बातें करने लगीं।

जब किचन में फैला आग का गोला

मम्मी जब किचन में लौटीं तो उनके होश उड़ गए। भगौने से ऊंची-ऊंची लपटें निकल रही थीं। घबराहट में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मम्मी को बस इतना समझ आया कि आग बुझानी है और उन्होंने पास ही रखा पानी दूर से उस आग पर फेंका। ऐसा करते ही आग भड़क गई और पानी के साथ उनकी तरफ आग का गोला खिंचा चला आया। किचन में रखे प्लास्टिक के कंटेनर पिघल गए। मम्मी जल्दी से पीछे हटीं तो बच गईं। अच्छी बात ये थी कि बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सिलेंडर वगैरह नहीं था।

क्यों हुआ ऐसा

जब भी आग लगती है हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार आता है कि पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता। तेल पानी से हल्का होता है। पानी नीचे जाकर तुरंत भाप बनता है और जलते तेल को नोजल की तरह हवा में उछाल देता है। इसे 'ऑइल बिहेवियर' कहते हैं। जब पानी भाप बनता है, तो वह बहुत तेजी से फैलता है और अपने साथ जलते हुए तेल को भी हवा में उड़ा देता है। इससे आग बुझने के बजाय कई गुना बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब तड़का लगाते हैं तो कई बार चमचे में आग लग जाती है। जब इसे दाल में डालते हैं तो आग और तेज बढ़ती है। तब हम इस पर प्लेट रख देते हैं। यही ट्रिक आती है काम...

आपके साथ ऐसा हो तो क्या करें

1. जलती आग को बुझाने के लिए पानी कतई ना डालें।

2. तुरंत जाकर गैस को रेग्युलेटर से बंद कर दें।

3. आग बुझाने के लिए उस बर्तन पर बड़ी सी प्लेट रख दें। ऐसा करने से ऑक्सीजन ना मिलने पर आग बुझ जाएगी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

