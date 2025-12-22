मम्मी की एक छोटी सी चूक और किचन बन गया आग का गोला; आप ये गलती कभी मत करना

संक्षेप: Kitchen Safety Hack: किचन में गरम तेल से लगी आग कितनी भयानक हो सकती है, यहां एक सच्ची घटना और उससे जुड़ी सीख है जो हर कुकिंग करने वाले को पता होनी चाहिए।

कई बार ऐसा होता है कि आपने किचन में कढ़ाही या भगौने में तेल चढ़ाया है। बीच में कुछ काम याद आ गया। आप बाहर गईं, वहां ज्यादा देर हो गई और तब तक इस तेल ने आग पकड़ ली। यह एक कॉमन घटना है जो किसी के भी साथ हो सकती है। हालांकि इस आग को बुझाने में आपकी एक छोटी गलती आपके जीवन की बड़ी दुर्घटना बन सकती है। यहां कुछ लाइफ सेविंग टिप्स हैं जो आपको इस स्थिति से बचा सकते हैं।

जब भगौने में खौलाया तेल सोशल मीडिया पर कई रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किचन में तेल से लगी आग को कैसे बुझाएं। यहां एक सच्ची घटना है जिससे मैंने और मेरे परिवार ने सबक लिया और आप भी ले सकते हैं। उस दिन घर में अचार डालने की तैयारी थी। मम्मी ने भगौने में ढेर सारा सरसों का तेल गरम होने के लिए रखा और सोचा कि जब तक तेल गरम हो रहा है, जल्दी से बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा लेती हूं। इस बीच मेरी बड़ी बहन का फोन आ गया और मेरी मां बातें करने लगीं।

जब किचन में फैला आग का गोला मम्मी जब किचन में लौटीं तो उनके होश उड़ गए। भगौने से ऊंची-ऊंची लपटें निकल रही थीं। घबराहट में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मम्मी को बस इतना समझ आया कि आग बुझानी है और उन्होंने पास ही रखा पानी दूर से उस आग पर फेंका। ऐसा करते ही आग भड़क गई और पानी के साथ उनकी तरफ आग का गोला खिंचा चला आया। किचन में रखे प्लास्टिक के कंटेनर पिघल गए। मम्मी जल्दी से पीछे हटीं तो बच गईं। अच्छी बात ये थी कि बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सिलेंडर वगैरह नहीं था।

क्यों हुआ ऐसा जब भी आग लगती है हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार आता है कि पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता। तेल पानी से हल्का होता है। पानी नीचे जाकर तुरंत भाप बनता है और जलते तेल को नोजल की तरह हवा में उछाल देता है। इसे 'ऑइल बिहेवियर' कहते हैं। जब पानी भाप बनता है, तो वह बहुत तेजी से फैलता है और अपने साथ जलते हुए तेल को भी हवा में उड़ा देता है। इससे आग बुझने के बजाय कई गुना बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब तड़का लगाते हैं तो कई बार चमचे में आग लग जाती है। जब इसे दाल में डालते हैं तो आग और तेज बढ़ती है। तब हम इस पर प्लेट रख देते हैं। यही ट्रिक आती है काम...

आपके साथ ऐसा हो तो क्या करें 1. जलती आग को बुझाने के लिए पानी कतई ना डालें।

2. तुरंत जाकर गैस को रेग्युलेटर से बंद कर दें।